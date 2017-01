Blutspende-Notstand In Schwaben wird zu wenig gespendet

Das Rote Kreuz ruft auch in Schwaben wieder zum Blutspenden auf. Wegen der vergangenen Weihnachtszeit und des Winterwetters blieben in den vergangenen Tagen und Wochen laut dem Blutspendedienst viele Spenderliegen leer.

2.000 Blutspenden werden allein in Bayern pro Tag gebraucht, um Kranke und Verletzte ausreichend versorgen zu können. Als Spender kommen alle gesunden Erwachsenen zwischen 18 und 70 Jahren in Frage, die mindestens 50 Kilo wiegen. Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Frauen viermal und Männer sechsmal Blut spenden. Wichtig ist, dass keine gesundheitlichen Hinderungsgründe vorliegen, was durch Fragebögen und Einzelgespräche vor der Blutspende sichergestellt wird.

"Bluttransfusionen sind auch heute noch lebensrettend. Es gibt Fälle von Patienten, die über einhundert Erythrozytenkonzentrate erhalten haben, weil sie massiv aus verschiedenen Gefäßlecks geblutet haben – zum Beispiel während einer OP, die dann in Notfallräumen der Chirurgie stattfindet. Solche Patienten überleben nur dadurch, dass ausreichend Blutkonserven zur Verfügung stehen." Prof. Reinhard Henschler, ehem. Leiter der Abteilung Transfusionsmedizin des Klinikums der LMU

Nach dem Prinzip der Weltgesundheitsorganisation WHO handelt es sich beim Blutspenden um einen freiwilligen und unentgeltlichen Dienst. Damit sei die Sicherheit der Spenden am besten gewährleistet. In Deutschland sind vom Gesetzgeber Aufwandsentschädigungen zwischen zehn und 25 Euro für eine Vollblutspende erlaubt.

Wer ist von der Spende ausgeschlossen? Personen, die in einem bestimmten Zeitraum in Länder gereist sind, in denen Infektionskrankheiten vorherrschen, die es in Deutschland nicht gibt. Es wird nicht gezielt daraufhin getestet.

Patienten mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, weil sie das Spenden nicht vertragen würden.

Homosexuelle sind ebenfalls ausgeschlossen.

Vollblut, Plasma oder Blättchen

Bei einer klassischen Vollblutspende werden knapp 500 ml entnommen. Das Blut wird dann in verschiedene Bestandteile zerlegt, sodass aus einer Spende verschiedene Konserven hervorgehen: rote Blutkörperchen, Blutplättchen und Blutplasma. Man kann auch nur einzelne dieser Komponenten spenden – mit dem Apherese-Verfahren: Maschinen mit eigenen Zentrifugen entnehmen Blut und trennen es nach Dichteschichten. So kann man gezielt nur einzelne Blutzelltypen absammeln, und die nicht benötigten während der Spende zurückgeben. Meistens betrifft das Plasma- und Blutblättchenspenden, in Einzelfällen auch rote Blutkörperchen.

Regeln für die Bluttransfusion

Unnötige Transfusionen sollen möglichst vermieden werden, da trotz aller Vorsicht verschiedene Restrisiken wie zum Beispiel das einer noch unbekannten Infektion oder einer Verwechslung bestehen. Deswegen muss für eine Bluttransfusion immer eine klare Notwendigkeit vorliegen, und sowohl diese Indikation als auch der Therapieerfolg müssen dokumentiert werden. Zudem darf die Transfusion ausschließlich durch eine Arzt erfolgen. Natürlich muss vor jeder Bluttransfusion außerdem die Verträglichkeit der Blutkonserve sichergestellt sein.

Überall in Schwaben können Sie spenden

Die Möglichkeit Blut zu spenden, gibt es allein in dieser Woche in vielen Orten in Schwaben – darunter in Seeg, Memmingen, Kaufbeuren, Sonthofen, Gablingen, Rennertshofen, Wemding und Dinkelscherben. Alle Orte und Termine finden sich auf der Internetseite des Blutspendediensts.