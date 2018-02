Unglück auf Gaisalpe Bergsteiger stirbt nach Absturz in Allgäuer Alpen

Ein 51-jähriger Mann ist am Wochenende auf einer Bergtour in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Der erfahrene Bergsteiger aus Norddeutschland stürzte am Rubihorn mehrere hundert Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen.

Von: Christine Kerler