Umstrittene Behördenverlagerung Söder eröffnet neue Bewertungsstelle in Höchstädt

Teile wurden abgerissen, es musste auch neu gebaut werden.

57 neue Arbeitsplätze sind mit der Bewertungsstelle in Höchstädt entstanden. Und das ist auch das Ziel von Söders Heimatstrategie: Er will den ländlichen Raum stärken. Wie viele der Mitarbeiter tatsächlich aus der Region kommen – dazu will sich der Minister erst beim Festakt am Nachmittag äußern.

Rechnungshof rügt Söders Ministerium

Allerdings kam das Projekt während der Bauphase nie ganz aus den Schlagzeilen: Elf Millionen Euro haben Neubau und Sanierung des bestehenden Gebäudes gekostet – zu viel für diese Zahl von Arbeitsplätzen, kritisieren die Grünen. Auch der Oberste Bayerische Rechnungshof übt Kritik: Die Planungen gingen am tatsächlichen Bedarf vorbei, hieß es da. Und: Das Finanzministerium habe haushaltsrechtliche Vorgaben ignoriert.

Der ursprüngliche Plan ist auch nicht ganz aufgegangen. Auf dem vom Freistaat für zwei Euro erworbenen Areal sollten eigentlich beide bestehenden Gebäude genutzt werden. Dann stellte sich heraus, dass das für die neue Behörde gedachte Gebäude teilweise zu marode war – deshalb wurden Teile abgerissen, es musste auch neu gebaut werden. Das zweite Gebäude, in dem die Dillinger Akademie für Lehrefortbildung eigentlich Räume bekommen sollte, wurde nicht saniert. Kein Bedarf, hieß es von Seiten der Akademie.