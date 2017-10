Auswirkungen auf Schwaben Fahrplanwechsel im Dezember - Änderungen im Fernverkehr

"Die größte Angebotsverbesserung für Bayern in der Geschichte der Bahn", so preist die Bahn die neuen Verbindungen an, die mit dem Fahrplanwechsel am 10.Dezember auf die Schiene kommen sollen.

Aus Augsburg und Kempten schneller nach Berlin

Laut eines Bahnsprechers verkürzt sich die Fahrzeit von Augsburg nach Berlin mit neuen Verbindungen von sechs Stunden auf viereinhalb Stunden. Auch aus dem Allgäu verkürzt sich die Fahrzeit deutlich. Von Kempten aus etwa schafft man es ab Mitte Dezember mit Umsteigen in Nürnberg in 5:50 Stunden in die Bundeshauptstadt.

Winfried Karg vom Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt diese schnellen Züge, kritisiert allerdings:

"Wenn man die allerdings gerade nicht erwischt oder die zu einer ungünstigen Zeit fahren, ist man auch nicht immer schneller als bisher - in Nürnberg heißt es dann auf jeden Fall eine halbe Stunde warten." Winfried Karg, Fahrgastverband Pro Bahn

Mehr Fernverkehr in Donauwörth

Im nordschwäbischen Donauwörth werden künftig alle elf Fernverkehrs-Zugpaare, die durch den Bahnhof fahren, auch halten. Die Stadt wird zum sogenannten Systemhalt. Damit soll auch das Ries besser an den Fernverkehr angebunden werden.

München und Nürnberg die großen Profiteure

Besonders stark profitieren aus Sicht von Pro Bahn aber München und Nürnberg mit schnellen Verbindungen nach Leipzig und Berlin. Die Bahn werde da wirklich eine attraktive Alternative zum Flugzeug, sagt Pro-Bahn-Sprecher Winfried Karg.