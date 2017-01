Großbrand in Bächingen Polizei vermutet Brandstiftung

Für den Großbrand auf einem Aussiedlerhof in Bächingen (Lkr. Dillingen) ist wohl ein Brandstifter verantwortlich. Zu diesem Ergebnis kommt die Kriminalpolizei Dillingen. In der Nacht von Sonntag auf Montag war bei dem Feuer ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Laut dem Dillinger Kripoleiter Peter Timko hat man keinerlei andere Ursache für den Brand gefunden. Ein technischer Defekt oder eine andere typische Brandursache könne demnach ausgeschlossen werden.

Übrig bleibe nur die Vermutung, dass ein Feuerteufel am Werk war, was in der Vergangenheit in der Gegend schon mehrfach der Fall war. Die Ermittlungen laufen unterdessen weiter. Zeugen sollen befragt werden. Außerdem sollen der Brandort und Brandreste auf Brandbeschleuniger oder andere Indizien hin untersucht werden.

Löschwasser gefriert

Die Feuerwehrleute mussten bei minus 15 Grad Schläuche verlegen.

Gegen 0.45 Uhr war die Feuerwehr am Montag alarmiert worden. Zuerst brannte der Stall des unbewohnten Aussiedlerhofs, dann griffen die Flammen auf eine mehr als 150 Meter lange und rund 50 Meter breite Maschinenhalle über. Im Stall waren um die 30 Bullen, die alle gerettet werden konnten. In der Halle zerstörte das Feuer unter anderem einen Traktor. Beide Gebäude wurden stark beschädigt.

Die Minustemperaturen erschwerten das Löschen: Das Wasser gefror in den Schläuchen, Schläuche platzten und mussten ausgetauscht werden. Und: Die modernen Hohlstrahlrohre pulverisieren das Löschwasser. Der Nachteil: Das feinere Wasser gefriert leichter. Dann reichte das Wasser im Löschbrunnen nicht, sodass die Feuerwehren mehr als einen Kilometer Schläuche zu Hydranten im Ort verlegen mussten.

Sorge wegen des Rauchs

Erst am späten Morgen gelang es den rund 80 Feuerwehrkräften, die Heu- und Strohballen im Stall abzulöschen. Es hatte sich eine gewaltige Rauchsäule entwickelt. Feuerwehrkräfte blieben zur Kontrolle auf dem Hof, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Wegen Einsturzgefahr wurden die Dächer der Gebäude abgerissen. Erst am Abend war der Einsatz beendet.