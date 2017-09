Abriss in Bachhagel Bagger rollen für Dorferneuerung

In Bachhagel im Landkreis Dillingen haben die umstrittenen Abrissarbeiten begonnen. Ein Bauernhof und zwei historische Gebäude sollen für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses Platz machen.

So sieht es das Konzept zur Erneuerung des Dorfkerns vor. Doch damit sind viele Anwohner in Bachhagel nicht einverstanden. Sie werfen dem Gemeinderat und Bürgermeisterin Ingrid Krämmel vor, die konkreten Neubaupläne zu spät veröffentlicht und die Einwohner in die Planungen nicht mit einbezogen zu haben. Deshalb wollen sie auch heute noch einmal ein Zeichen setzen gegen den Abriss der Dorfwirtschaft und der ehemaligen Bäckerei.

Ingrid Krämmel, Bürgermeisterin Bachhagel

Bürgermeisterin Krämmel hingegen verweist auf mehrere Veröffentlichungen der Planungen im Amtsblatt und darauf, dass es für die Sanierung der historischen Gebäude, die heute abgerissen werden sollen, keinerlei Fördermittel gegeben habe. Für deren Abriss hingegen schon. Außerdem hatte die Gemeinde einen Investor gefunden. Er will jetzt auf dem Platz, der heute durch den Abriss geschaffen werden soll, ein Wohn-und Geschäftshaus errichten.