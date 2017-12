Duracher Ortsteil Miesenbach Auto überfährt Kreisverkehr und landet in Bachlauf

Bei einem Unfall bei Miesenbach im Oberallgäu ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 64-Jährige überfuhr mit seinem Wagen einen Kreisverkehr und schlitterte in einen Bachlauf.

Der Mann war am Mittwoch mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2520 von Kempten in Richtung Durach unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache überfuhr er laut Polizei den Kreisverkehr im Duracher Ortsteil Miesenbach.

Mehrere Schilder und Brückengeländer beschädigt

Der Wagen kam von der Straße ab, beschädigte mehrere Schilder und ein Brückengeländer und blieb in einem Bachlauf liegen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Durach befreite den 64-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Rund 8.000 Euro Gesamtschaden

Zum Bergen des Autos musste ein Kran eingesetzt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Schaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.