Anwohner laufen Sturm Augsburg streitet um Drogen-Treff bei Spielplatz und Schule

"Wenn das dann weitergeht, dass dann überall Drogenspritzen rumliegen, auf den Spielplätzen oder sogar im Kindergarten, wo sich Kinder verletzen können, dann ist das ganz große Scheiße", empört sich ein Anwohner. Der geplante Süchtigentreff soll nämlich in einem ehemaligen Lokal untergebracht werden, das nur unweit einer Schule und eines Kindergartens liegt.

Mit diesem Treffpunkt will die Stadt die Drogen- und Alkoholiker-Szene am naheliegenden Bahnhof entschärfen und einen Rückzugsort für die Betroffenen schaffen. Gerade in Augsburg ist die Zahl der Drogentoten in den vergangenen Jahren gestiegen.

Der Ordnungsreferent geht von Tür zu Tür

Schon bei seiner ersten Infotour durch Augsburg-Oberhausen Ende Oktober war Ordnungsreferent Dirk Wurm auf großes Unbehagen der Anwohner gestoßen. Denn gerade in den Nebenstraßen, Hinterhöfen und Kleingärten trifft man zum Beispiel auch immer wieder auf spielende Kinder. Ob sich damit ein Süchtigentreff gefahrlos kombinieren lässt, bezweifeln viele.

Augsburgs Ordnungsreferent Dirk Wurm ist deshalb in Oberhausen unterwegs, um mit den Anwohnern zu sprechen. Er muss sich gegen den Vorwurf wehren, dass eine Trinkerstube im Wohngebiet das Problem lediglich an einen anderen Ort verlagere. Der Mietvertrag ist zwar noch nicht offiziell unterschrieben, aber eigentlich ist der Standort beschlossene Sache.

Endgültig auf dem Weg zum Problemviertel?

Kaum einen Steinwurf vom geplanten Süchtigentreff entfernt, betreibt Cornelia Hospodarz eine Eckkneipe, seit 16 Jahren. Sie fürchtet, dass das eh schon belastete Viertel zu einem Problemviertel werden könnte. Der Oberhauser Bahnhof ist seit Jahren ein Brennpunkt der Drogenszene, der geplante Süchtigentreff könnte das Problem ihrer Meinung nach sogar auf das Wohngebiet ausweiten: "Und dass man das dann reinzieht und dann noch drei Tage von 13 bis 18 Uhr: das ist ja auch irgendwie hirnrissig!"

"Besser zu kontrollieren"

Einer, der künftig für die Betreuung der Menschen im Süchtigentreff zuständig sein soll, wohnt ebenfalls im Stadtviertel, dessen Anwohner sich gegen den Standort wehren. Gerhard Völk ist Sozialarbeiter beim Sozialverband der SKM und glaubt, dass eine Einrichtung wie das geplante Café die Möglichkeit bietet, die Betroffenen besser im Auge zu behalten als auf einem öffentlichen Platz.

Noch bis zum 6. November ist der Ordnungsreferent in Oberhausen unterwegs, um Überzeugungsarbeit zu leisten und darüber zu informieren, was die konkreten Pläne tatsächlich für die Anwohner bedeuten. Außerdem soll es Ende des Monats eine Informationsveranstaltung in der Einrichtung geben.