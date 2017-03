Deutsche Eishockey-Liga Mike Stewart bleibt Coach der Augsburger Panther

Der Kanadier Mike Stewart wird auch in der Spielzeit 2017/18 als Cheftrainer der Augsburger Panther arbeiten. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga während der Saisonabschlussfeier am Sonntag vor etwa 1.000 Fans mit.

Der 44-Jährige hat die Panther in dieser Saison auf Rang sechs der Hauptrunde geführt. Das war die beste Platzierung in der Klubgeschichte der Schwaben.

Im Play-off-Viertelfinale scheiterte Augsburg in der vergangenen Woche denkbar knapp mit 3:4 Spielen an den Nürnberg Ice Tigers. "Auch wenn die Enttäuschung noch groß ist, können wir stolz auf das Erreichte sein. Wir haben uns als Team in diesem Jahr enorm weiterentwickelt", sagte Stewart, der in den letzten Tagen auch als Kandidat für den Trainerposten bei der Düsseldorfer EG galt.

Herausforderung und Ansporn

"Da wir nur wenige personelle Veränderungen vornehmen werden, blicken wir schon heute voller Optimismus und Tatendrang nach vorne. Auch kommendes Jahr wollen mir mit unserem schnellen und harten Panther-Hockey in die Playoffs einziehen und dann den nächsten Schritt gehen. Das ist Herausforderung und Ansporn zugleich." Mike Stewart

Personalentscheidungen

Einen ersten Abgang haben die Augsburger bereits zu verzeichnen: Adrian Grygiel schließt sich zur neuen Saison seinem Heimatverein Krefeld Pinguine an. Der Stürmer war im November 2013 zu den Panthern gekommen und hatte seitdem 165 Spiele absolviert. Noch nicht entschieden ist die Zukunft von Verteidiger Gabe Guentzel sowie der Stürmer Ben Hanowski, Matt MacKay, Drew LeBlanc, Justin Shugg und Hans Detsch. Mit diesen Spielern stehen noch Gespräche an.