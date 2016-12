Größte Fliegerbombe der Nachkriegszeit Vorbereitungen für die Entschärfung in Augsburg laufen

Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen in der Augsburger Innenstadt in einem Umkreis von 1.500 Metern 54.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Vorbereitungen laufen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat die Stadt Augsburg heute Mittag über die Planungen zur Evakuierung informiert. Auf der Internetseite der Stadt Augsburg wurde eine genaue Liste mit allen Anschriften, die von der Evakuierung betroffen sind, veröffentlicht: http://www.augsburg.de/evakuierung

Augsburgs Bürgermeister Kurt Gribl erklärte noch einmal, warum die Evakuierung genau am ersten Weihnachtsfeiertag stattfinden muss. Einerseits gibt es die Vorgabe des Kampfmittelräumdienstes, die Bombe so bald wie möglich zu entschärfen. Gleichzeitig bedarf es aber wegen des großen organistorischen Aufwands einer gewissen Vorlaufzeit. Außerdem gebe es am Feiertag nicht viel Verkehr und Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen, würden leichter eine Bleibe bei Verwandten finden.

"Ganz klare Bitte und Botschaft an die Augsburgerinnen und Augsburger, nach Möglichkeiten bei Verwandten und Bekannten unterzukommen. Wir haben Möglichkeiten, wir haben uns orientiert an anderen Evakuierungen die an anderen Stellen schon durchgeführt worden sind. Wir haben eine höhere Kapazität an Vorhaltungen, die würde aber nicht ausreichen, um alle aufnehmen zu können." Kurt Gribl, Bürgermeister Augsburg

Liveblog

Weihnachten bei Familie und Freunden

Die Stadt hat auch die Aufnahmeeinrichtungen bekannt gegeben: Wer nicht bei Familie oder Freunden bleiben kann, für den gibt es die Möglichkeit, an der Messe, im Gebäude der WWK-Arena, in bestimmten Turnhallen oder Schulen unterzukommen. Auch hierzu gibt es genauere Angaben auf der Internetseite der Stadt Augsburg.

Ein Bürgertelefon, das rund um die Uhr geschaltet ist, ist im Moment immer wieder überlastet. Die Stadt plädiert aber nochmals an die Bürger, sich möglichst bei Freunden oder Verwandten oder nicht betroffenen Nachbarn eine Unterkunft zu suchen.

54.000 Menschen so kurzfristig in zentralen Unterkünften unterzubringen, ist laut dem Ordnungsreferenten Dirk Wurm, kaum möglich. Wer sein Haus gar nicht verlassen kann oder von Pflegefällen in der Nachbarschaft weiß, solle sich über die "alte" Notrufnummer 19222 bei der Stadt melden. Die Polizei wird mit 750 Einsatzkräften vor Ort sein und die Evakuierung überwachen.

Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel bis 10 Uhr

Hier wird evakuiert

Öffentliche Verkehrsmittel sind am ersten Weihnachtsfeiertag kostenlos und fahren bis zehn Uhr innerhalb der Evakuierungszone. Genauere Angaben zum Typ der Bombe oder zum Entschärfungsteam will die Stadt nicht machen. Man wolle vermeiden, dass Spekulationen und falsche Meldungen in die Öffentlichkeit gelangen, so Richard Goerlich, Sprecher der Stadt.

Die Fliegerbombe war am Dienstag bei Bauarbeiten in der Jakoberwallstraße in Augsburg entdeckt worden. Sie sei gesichert und werde von der Polizei bewacht - von ihr gehe derzeit keine Gefahr aus, so Oberbürgermeister Kurt Gribl. Am ersten Weihnachtstag soll ein Teil der Innenstadt ab 8 Uhr evakuiert werden. Um 10 Uhr soll die Evakuierung abgeschlossen sein. Die Räumarbeiten werden eventuell bis weit in die Nacht hinein dauern.

Umfangreiche Schutzzone

Die Schutzzone umfasst weite Teil der Innenstadt, ein Radius von 1.500 Metern rund um die Fundstelle ist für die Räumung geplant, sie umfasst 32.000 Haushalte und 54.000 Einwohner. In dem Bereich dürfen sich dann keine Menschen mehr aufhalten.

Bei dem brisanten Fund handelt es sich um eine britische Fliegerbombe mit einem laut Angaben des Kampfmittelräumdienstes Gesamtgewicht von 1,8 Tonnen. "Wir haben ein sehr großes Evakuierungsgebiet", sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl heute. "Es ist die größte Evakuierung, die uns bekannt ist."

Nach derzeitigen Schätzungen werden am Sonntag 2.000 bis 2.500 Einsatzkräfte aus dem ganzen Freistaat deswegen in Bayerns drittgrößter Stadt im Einsatz sein. Die bislang größte Evakuierungsaktion in Deutschland wegen einer Fliegerbombe fand im Jahr 2011 in Koblenz statt, dort waren 45 000 Einwohner betroffen. Eine weitere große Aktion gab es im Jahr 2015 in Köln. Dort wurden 20 000 Menschen in Sicherheit gebracht, um einen Blindgänger zu entschärfen.