Jubiläum eines Jahrhundert-Dramatikers Augsburg feiert 120. Geburtstag von Bert Brecht

Bert Brecht würde am Samstag, 10. Februar, seinen 120. Geburtstag feiern - der Augsburger Brecht-Kreis begeht dieses Jubiläum des Dichters und Dramatikers. Am Abend wurde auch die Trägerin des Bertolt-Brecht-Preises bekannt gegeben.

Am Samstagabend fand ein Konzert in der Barfüßerkirche statt, wo Brecht getauft und konfirmiert wurde. Unter anderem waren aus Berlin die Sängerinnen Gina Pietsch und Christine Reumschüssel zu hören, die Lieder der "Mutter Courage" vortrugen, "wir sind da nah dran an dem, was den jungen Brecht sehr bewegt hat, das Ende des Ersten Weltkriegs, das sich heuer zum 100. Mal jährt", so Brecht-Kreis-Leiter Michael Friedrichs.

Augsburg hat inzwischen seinen Frieden mit Brecht gemacht

Der Schauspieler Heino Ferch sitzt im Stadttheater Augsburg (Schwaben) auf der Bühne vor einem Porträt von Bertold Brecht. (Archivbild)

Der Brecht-Kreis in Augsburg will das Andenken des Autors lebendig erhalten. Die Augsburger hätten mittlerweile ihren Frieden mit Brecht gemacht, meint Friedrichs, "es ist aber auch so, wenn man die weniger bekannten Brechttexte anschaut, entdeckt man immer wieder Neues, es hört nicht auf, interessant zu sein." Die Stadt Augsburg widmet dem Schriftsteller dann vom 23. Februar bis zum 4. März wieder das traditionelle Brecht-Festival, mit Theater, Musik und Lesungen. Berühmt ist der Ausspruch Brechts, wonach das Beste an Augsburg der Zug nach München sei.

Bertolt-Brecht-Preis geht an Nino Haratischwili

Der mit 15.000 Euro dotierte Bertolt-Brecht-Preis der Stadt Augsburg wird 2018 an die Autorin Nino Haratischwili für ihre Theaterstücke und ihren Roman "Das achte Leben" (Für Brilka)" vergeben. Das gab die Stadt Augsburg bekannt. Die öffentliche Preisverleihung wird am 19. April (20.00 Uhr) im Goldenen Saal im Rathaus stattfinden. Die Laudatio wird von Andreas Platthaus, Ressortleiter Literatur und literarisches Leben der FAS, gesprochen.