Untersuchung bringt Klarheit Angezündeter Hund von Kempten entpuppt sich als Fuchs

Der an Heiligabend in Kempten angezündete vermeintliche Hund war ein Fuchs. Dies ergaben Untersuchungen beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim. Ungeklärt ist nach wie vor, ob das Tier beim Anzünden schon tot war.

Von: Daniel Knopp