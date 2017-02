Allgäuer Namenstag 1.200 Jahre ohne locker zu lassen

Am 7. Februar 817 wurde der Begriff "Allgäu" erstmals in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Mit einem Festakt wird das heute groß gefeiert – dabei ist es gar nicht so einfach, zu definieren, wer dabei alles mitfeiern darf.

In einer Schenkungsurkunde überschrieb der alemannische Siedler Wisirich seinen Besitz im heutigen Oberstaufener Ortsteil Zell an das Kloster St. Gallen. Der kleine Ort ist also der schriftlich dokumentierte Ursprungsort des Allgäus.

Keine klar definierten Grenzen

In dem Schriftstück wurde das Allgäu als das "albgauische Gau" bezeichnet. Das Ur-Allgäu existierte nach Meinung von Heimatforschern aber schon rund 100 Jahre früher und umfasste wohl ein Gebiet im südlichen Oberallgäu und im Osten des heutigen Landkreises Lindau. Seitdem haben sich die Grenzen des Allgäus laut Heimatforscher Gerhard Klein immer wieder verschoben.

"Das Allgäu kann man als dynamische Landschaft bezeichnen, die Grenzen verändern sich eigentlich ständig. Da kommt es aber auch sehr darauf an, unter welcher Perspektive man das sieht. Ein Historiker definiert das Allgäu zu unterschiedlichen Zeiten ganz anders, als das jetzt ein Geograph machen würde oder auch ein Soziologe." Gerhard Klein, Heimatforscher aus Immenstadt

Und nicht nur für Wissenschaftler sind die Grenzen des Allgäus nicht klar definiert – auch die Allgäuer selbst haben eine sehr persönliche Sichtweise der Grenzen, wie soziologische Untersuchungen zeigen.

"Da kam tatsächlich dieses Ergebnis heraus: Alle fühlen sich als Allgäuer und das Allgäu endet dann jeweils zehn Kilometer weiter nördlich, so dass man diese Außengrenze immer weiter nach außen schieben kann." Gerhard Klein, Heimatforscher aus Immenstadt

Grundstein-Legung für Allgäuer Fahnenwald

Für das Jubiläum der Namensnennung spielen die Grenzen keine Rolle. Anlässlich des Festaktes des Heimatbundes in Oberstaufen wird Heimatminister Markus Söder den Grundstein für den Allgäuer Fahnenwald legen. In der Nähe des Oberstaufener Heimatmuseums sollen alle Gemeinden, Städte und Landkreise des Allgäus mit einer Fahne repräsentiert werden. Über Silhouetten von berühmten Persönlichkeiten oder Bauwerken soll so eine Art Freiluftchronik des Allgäus entstehen. Die Eröffnung des Fahnenwaldes ist für Juli geplant.

Der typische Allgäuer

Bleibt noch die Frage, was denn eigentlich ein typischer Allgäuer ist. Die Literatur hat laut Heimatforscher Gerhard Klein darauf seit 1550 eine relativ klare Antwort.

"Da wird zum Beispiel immer beschrieben, dass der Allgäuer eigensinnig ist, dass er eigennützig ist, der Geschäftssinn wird immer hervorgehoben. Der Allgäuer habe Misstrauen gegenüber Fremden, er zeige ein ungehobeltes Verhalten. Aber es gibt manchmal auch ein paar positive Merkmale - Gründlichkeit, Reinlichkeit - das wird ebenfalls erwähnt." Gerhard Klein, Heimatforscher aus Immenstadt

Die Allgäuer würden dieser Beschreibung sicher nur teilweise zustimmen – auch wenn viele sagen, dass sie anfangs etwas reserviert gegenüber Fremden sind. Doch grundsätzlich sind die Allgäuer auf jeden Fall Optimisten.

"Der Allgäuer sagt: Land et lugg - das heißt übersetzt `lasst nicht locker´. Das ist so der Spruch, der allgemein fürs ganze Allgäu gilt, weil der Allgäuer doch im Grunde ein Optimist ist und denkt, dass es immer vorwärts geht. Man muss einfach immer am Ball bleiben und nicht locker lassen!" Hanskarl Burger, Allgäuer

Impressionen aus dem Allgäu