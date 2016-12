Gute Buchungslage im Allgäu Tourismus und Lifte laufen auch bei wenig Schnee

In manchen Orten wie Oberstaufen oder Balderschwang könnte es in den Tagen nach Weihnachten sogar fast ein bisschen schwierig werden, noch ein freies Bett zu finden, heißt es aus den Tourismusbüros.

Zimmer frei in Füssen, Oberstdorf und Nesselwang

Trotzdem kommen auch Kurzentschlossene sicher auf ihre Kosten: In Oberstdorf, Füssen und Nesselwang zum Beispiel sind noch Zimmer in den verschiedensten Kategorien frei. Skifahren im Allgäu ist möglich, wenn auch nicht in allen Skigebieten. Wegen der aktuellen Schneelage laufen die Lifte oft nur eingeschränkt. Die Ferienorte bieten aber umfassende Winterprogramme mit zahlreichen Alternativen zum Skifahren vom Eislaufen bis zur geführten Winterwanderung. Und die Skigebiete sind gerüstet: Sobald es ausreichend schneit, gehen alle sofort in den Vollbetrieb.

Auch im Winter sehenswert - Schloss Neuschwanstein