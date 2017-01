Vor drohender Abschiebung Künstler Pouya reist freiwillig aus

Pouya ist gelernter Zahnarzt und spielte hier in Deutschland unter anderem in der Oper "Zaida" mit. Für den Afghanen hatten sich neben anderen Minister a.D. Thomas Goppel und die Bundestagsvizepräsidenten Claudia Roth eingesetzt. Die Deutsche Orchestervereinigung hatte in einem Brief an Landtagspräsidentin Stamm und Innenminister Herrmann gefordert, von einer Ausreiseanordnung abzusehen. Pouya gelte wegen seiner künstlerischen Tätigkeit und seines gesellschaftlichen Engagements als Musterbeispiel für gelungene Integration. Außerdem gibt es eine Petition, auf der bereits über 20.000 Unterschriften für eine Aufenthaltserlaubnis zusammen gekommen sind.

Flugticket ist schon gekauft

Trotz all der Unterstützung soll Pouya abgeschoben werden. Um der drohenden Abschiebung zuvor zu kommen und so einer Wiedereinreisesperre zu entgehen, reist Pouya nun am 20. Januar freiwillig aus. Laut der Sprecherin des Vereins "Zuflucht Kultur", Nicola Steller, ist das Flugticket bereits gekauft. Der Termin sei auch mit der Ausländerbehörde abgesprochen. Eine der letzten Hoffnungen des Afghanen ist die Härtefallkommission. Unterstützer hoffen, dass sein Fall dort in einer der nächsten Sitzungen verhandelt wird.