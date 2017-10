Von Leipzig nach Kabul Abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben

In Afghanistan sterben bei Anschlägen und Angriffen von Islamisten immer wieder auch Zivilisten. Doch trotz der jüngsten Anschlagsserie in Afghanistan sind erneut abgelehnte Asylbewerber in das Krisenland abgeschoben worden. Wie viele genau, das wollten auf Anfrage weder das Bundesinnenministerium noch die Bundespolizei mitteilen.

Der Charterflug ist pünktlich um 19.58 Uhr vom Flughafen Leipzig/Halle aus in Richtung Kabul gestartet. Bayern habe sich mit diesem Flug als "Hardliner" präsentiert, teilte der Bayerische Flüchtlingsrat dem BR auf Anfrage mit. Denn vor allem aus Bayern kamen laut Flüchtlingsrat die abgelehnten Asylbewerber, aber auch aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hamburg. Thüringen und Bremen schieben derzeit generell nicht nach Afghanistan ab. Beide Länder werden von den Grünen mitregiert.

250 getötete Zivilisten in einer Woche

Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Bundestags Claudia Roth hatte vergeblich an Bundesinnenminister de Mazière von der CDU appelliert, die Abschiebungen zu stoppen. Sie erinnerte an 250 tote Zivilisten und Sicherheitskräfte, die allein in der vergangenen Woche in Afghanistan bei Anschlägen und Angriffen von Islamisten getötet wurden.

"Das Bundesverkehrsministerium warnt aus Sicherheitsbedenken sogar davor, den Flughafen von Kabul überhaupt anzufliegen" Claudia Roth, Grüne

Keine Gnade für Gefährder und Straftäter

Den ganzen Tag über gab es am Flughafen Leipzig Demonstrationen und Proteste gegen die Abschiebung. Die Länder hatten sich im Juni darauf verständigt, dass Gefährder, Straftäter und sogenannte Identitätsverweigerer, die nicht offenlegen, wer sie sind, in bestimmte Regionen Afghanistans abgeschoben werden können.

Zuletzt waren Mitte September acht abgelehnte Asylbewerber aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg nach Kabul abgeschoben worden. Grund für die Pause der seit Dezember 2016 ansonsten monatlichen Abschiebungen war ein massiver Anschlag mit rund 150 Toten nahe der deutschen Botschaft in Kabul im Mai.

Reza aus Bad Grönenbach verschont

Nicht mit an Bord war gestern offenbar der 31-jährige Afghane Reza aus Bad Grönenbach im Allgäu. Er ist im Iran geboren und war den Angaben zufolge noch nie in Afghanistan. Für ihn hatten am Samstag Unterstützer in Memmingen demonstriert. Reza sei nie straffällig geworden, teilte die Caritas Augsburg mit. Der junge Mann sei kurz vor dem Abflug in einen Zug Richtung Bayern gesetzt worden, erklärte der Bayerische Flüchtlingsrat. Er kritisierte erneut die Abschiebungen Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR klassifiziere Afghanistan als Bürgerkriegsland. Dahin dürfe man nicht abschieben.

Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt nannte die Abschiebungen am Tag der konstituierenden Sitzung des Bundestags "eine verantwortungslose Verneigung vor Rechtspopulisten".