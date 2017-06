Bürgermeister im Einsatz Die 24-Stunden Sprechstunde in Kaufbeuren

Gewählte Volksvertreter, die nur kassieren, statt zu regieren? Diesen populistischen Vorwürfen sind Politiker in diesen Tagen oft ausgesetzt. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) will jetzt das Gegenteil beweisen mit einer besonderen Sprechstunde: 24 Stunden lang geht er auf Tour.

Stefan Bosse hat einen engen Zeitplan für die nächsten 24 Stunden: Start war um 6 Uhr in der Früh, am Hartäderweg - dort beklagen sich Anwohner, dass eine Tempo 30-Zone nicht beachtet wird. Danach ein kurzes Frühstück am Kirchplatz und weiter ging's für das Stadtoberhaupt.

Auf dem Programm stehen noch viele weitere Stationen: Die KITA, in der die Kinder große Wünsche an den OB haben oder das Kolpinghaus, in dem sich der Bürgermeister ein Bild von der Integration minderjähriger Flüchtlinge machen will. Sie sind genauso auf der Liste wie ein Besuch im Altenheim, ein nächtliches Treffen mit jungen Kaufbeurern in einem Fast-Food-Restaurant oder eine Bergwacht-Übung, bei der er einen Verletzten spielt.

Dialog mit den Bürgern - fit mit Kaffee

24 Stunden am Stück will Stefan Bosse arbeiten, mit Bürgern sprechen und über Probleme diskutieren. Damit er den Termin-Marathon bis 6 Uhr in der Früh durchhält, will er sich mit Kaffee fit halten. Dem BR sagte er im Vorfeld, dass er enger mit den Bürgern von Kaufbeuren in Kontakt treten möchte. Aber noch eine zweite Sache sei ihm wichtig:

"Ich möchte eine ganz persönliche Antwort auf den Populismus und auf die verkürzten Wahrheiten geben und möchte mit den Bürgern noch intensiver in einen Dialog treten." Stefan Bosse (CSU), Oberbürgermeister Kaufbeuren

Das dürfte ihm wohl gelingen in den nächsten 24 Stunden - noch unabhängig vom Ergebnis des Dialogs. Und ganz abgesehen davon wird sich Stefan Bosse von der Aktion vielleicht auch ein paar Wählerstimmen mehr erhoffen.