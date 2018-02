Landtagswahl Harald Güller Listenführer der Schwaben-SPD

Harald Güller stammt aus Neusäß, 1994 wurde er erstmals in den bayerischen Landtag gewählt. Er war acht Jahre lang Bezirksvorsitzender der Schwaben-SPD. Auf der Wahlkreiskonferenz in Schwabmünchen gab sich Güller kämpferisch:

"Die anderen reden von Heimat, wir kümmern uns darum, dass es den Menschen gut geht!" Harald Güller, MdL SPD

Bisherige Abgeordnete vorne auf der Liste

Nach Harald Güller auf Platz 1 folgt auf Platz 2 die Stadtbergerin Simone Strohmayr. Auf den weiteren Plätzen folgen Paul Wengert, Ilona Deckwerth und Herbert Woerlein, alle amtierende Landtagsabgeordnete. Als nächste in der Reihe folgt Margarete Heinrich, die als Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion in Augsburg um den Einzug in den Landtag kämpfen will.

"Altbewährte Kräfte" und "viele junge Talente"

Die schwäbische SPD-Chefin Ulrike Bahr zog im Gespräch mit dem BR ein positives Fazit: Die Partei sei in Schwaben auf einem "ermutigendem Weg", auf der Liste zur Landtagswahl seien "altbewährte Kräfte" zu finden, aber auch viele junge Talente, die ein breites Abbild der Gesellschaft zeigen würden. Und trotz harter und kontroverser Debatten um die Kernthemen hätten die SPD-Mitglieder einen respektvollen Umgang miteinander gefunden.

Sie selbst, so Bahr, halte vor allem die Themen Arbeit und Jobsicherung, gleichwertige Verhältnisse in der Pflege in Schwaben und der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern für die Kernthemen im Landtagswahlkampf.

Die schwäbische Bezirksvorsitzende wies bereits in ihrer Begrüßung darauf hin, dass sowohl die Liste für den Bezirkstag als auch für den Landtag jeweils mit vielen jungen Kandidatinnen und Kandidaten besetzt sei und sagte weiter: "Jedes neue Mitglied in der Partei, das wir haben, ist Erneuerung."

Kandidaten für den Bezirkstag

Auf Liste für den Bezirkstag stehen ganz vorne die amtierenden Bezirksräte Wolfgang Bähner, Petra Beer, Gerhard Ecker und Volkmar Thumser. Als neue Kandidatin ist Seija Knorr dabei.

GBW-Verkauf wird Wahlkampfthema

Uli Grötsch, Generalsekretär der BayernSPD, stimmte die Schwaben unter dem Motto „Mit Leidenschaft für Bayern“ in Schwabmünchen auf den kommenden Landtagswahlkampf ein:

"Wir müssen deutlich machen, warum es wichtig ist, dieses Mal Rot zu wählen." Uli Grötsch, Generalsekretär der BayernSPD

Es müsse geklärt werden, so Grötsch, ob Schmiergeldzahlungen beim Verkauf der GBW-Wohnungen geflossen seien: