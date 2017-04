Vor Kellerduell in Augsburg FCA-Trainer Baum trifft Fans in Aindling

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Am Sonntag geht's in der Bundesliga für den FC Augsburg gegen Hamburg. Der 16. empfängt den 15. Trainer Manuel Baum nahm sich vor der wichtigen Aufgabe Zeit für die Fans und stellte sich in Aindling den Fragen der Anhänger.