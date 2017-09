Zuschauerspektakel an der B19 Brücke bei Blaichach wird gesprengt

Im Allgäu wird am Abend die rund 160 Meter lange Brücke gesprengt. Die Brücke bei Burgberg überspannt nicht nur die Bundesstraße 19, sondern auch den Fluss Iller. Nach Ankündigung des Landratsamtes Oberallgäu soll die Sprengung gegen 19.30 Uhr beginnen.

Rundgang mit dem Sprengmeister

Bereiche für Schaulustige eingerichtet

Bereits um 18.00 Uhr wird die Bundesstraße deswegen komplett gesperrt, voraussichtlich erst am Samstagmorgen soll die Straße dann wieder freigegeben werden. Wachposten stehen bereit, um zu verhindern, dass während der Sprengung zufällig ein Kanufahrer die Iller hinunterfährt. Für Schaulustige wird es während der Abrissaktion einen speziellen Zuschauerbereich mit Verpflegungsständen geben.

Trümmer laut Planung höchstens 60 Zentimeter groß

In einem Radius von bis zu 200 Metern ist die Umgebung währenddessen gesperrt. Damit die Trümmer bei der Sprengung nicht umherfliegen, wird die Brücke mit Schutzmatten abgedeckt. Die maximal 60 Zentimeter großen Stücke aus Stahl und Beton sollen dann nach unten und auch in die Iller fallen. Der Pegel ist im Moment glücklicherweise recht niedrig, sodass die Stücke voraussichtlich recht schnell aus dem Fluss geschafft werden können und sich die Iller nicht zu sehr aufstaut. Damit der Bauschutt an der B 19 keinen Schaden anrichtet, decken Bauarbeiter einen etwa 15 Meter breiten Bereich mit Kies ab.

Bis Ende 2018 soll an der Stelle eine neue Brücke gebaut werden. Die langwierige Sperrung der Kreisstraße für den Neubau an dieser Stelle hat umfangreiche Umleitungen zur Folge. Die Autos sollen in den kommenden Monaten über Sonthofen und Immenstadt umgeleitet werden. Für Fußgänger und Radfahrer ist in der Nähe eine Behelfsbrücke errichtet worden.