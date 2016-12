Feuer in Augsburg Zwei Tote bei Wohnungsbrand

Nach einem Wohnungsbrand sind einen Mehrfamilienhaus in Augsburg sind zwei Menschen gestorben. Wie die Polizei am Montagabend (26.12.) mitteilte, war der Brand in der Chemnitzer Str. 32 kurz vor 20.30 Uhr gemeldet worden.