Tag 1 Martin Schulz als Kanzlerkandidat

Authentisch bleiben und konzentriert auf die schwere Aufgabe, die vor ihm liegt, das ist Martin Schulz wichtig. Und so präsentierte er sich vor den Journalisten in Berlin auskunftsfreudig und zuversichtlich.

Am Tag 1 nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten und als designierter Parteivorsitzender, wie Martin Schulz selbst betonte, ging es vor allem um Programmatisches: Schulz wiederholte, er wolle Gerechtigkeitslücken schließen und die guten Potentiale in diesem Land entwickeln; sie motivieren, sich zu engagieren.

Soziale Gerechtigkeit ist sein Schwerpunkt

Martin Schulz Ziel sei es, Sorgen und Nöte der Menschen in praktische Politik umzusetzen, um die Sorgen zu mildern. Er sprach sich dafür aus, große Vermögen stärker zu besteuern; den Kampf gegen eine Zwei-Klassen-Medizin sieht er als zentrale Herausforderung auch der SPD an. Die paritätische Bürgerversicherung bezeichnete Schulz als "wichtiges Projekt".

Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandiat

Den bevorstehenden Wahlkampf verglich Schulz mit einem Langstreckenlauf, der sich in mehrere Phasen gliedere: Den Schwung aus der Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten werde die Partei nutzen für die anstehenden Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen; Ende Mai werde dann auf dem Parteitag das Programm festgezurrt. Schulz betonte auch, einen Wahlkampf wie in den USA, mit Hass, Häme und dem Missbrauch von modernen Kommunikationsinstrumenten zur Aushöhlung der Grundwerte, dürfe es hier nicht geben; er fordert deshalb ein Fairness-Abkommen zwischen den demokratischen Parteien in Deutschland.