Eklat im EU-Parlament Geheimpapier wegen Schulz-Nachfolge veröffentlicht

Unterzeichnet ist das Papier vom 24. Juni 2014 von Manfred Weber und Martin Schulz. Die konservative europäische Volkspartei, die Sozialdemokraten und die Sozialisten sagen sich darin gegenseitige Unterstützung bei der Wahl des Präsidenten des Europaparlaments zu. Sie kommen in der Geheimabsprache unter der Überschrift „Memorandum of Understanding“ überein, das in der ersten Hälfte der bis 2019 laufenden Legislaturperiode die Sozialisten den Präsidenten des europäischen Parlaments bestimmen und in der jetzt beginnenden zweiten Hälfte die Konservativen. Diese Geheimabsprache haben die europäische Volkspartei und ihr Fraktionschef Manfred Weber von der CSU heute Morgen in Brüssel veröffentlicht. Weber warnt die Sozialdemokraten eine Woche vor der Wahl des EU-Parlamentspräsidenten vor einem Wortbruch.

"Wer jetzt mit einer guten Tradition bricht und wessen Unterschrift nichts mehr wert ist, der erschüttert die Stabilität des europäischen Parlaments als Institution. Wer die Vereinbarung bricht, trägt die volle Verantwortung, falls antieuropäische Kräfte Einfluss gewinnen." EVP-Fraktionschef Manfred Weber

Sozialisten wollen eigenen Kandidaten durchsetzen

Doch die Sozialisten fühlen sich an ihr Versprechen, nach dem Rücktritt von Martin Schulz ihre Stimme den Kandidaten der Konservativen zu geben, nicht mehr gebunden. Sie argumentieren, dass ansonsten alle drei Spitzenpositionen nämlich die des Präsidenten der EU-Kommission, des Rates und des Parlaments mit Konservativen besetzt wären. Die Sozialdemokraten gingen damals davon aus, dass einer von ihnen EU-Ratspräsident wird. Allerdings bekam den Posten dann der Konservative Donald Tusk aus Polen. Deshalb stellt sich nun der sozialistische Fraktionschef im Europaparlament Gianni Pittella zur Wahl des Parlamentspräsidenten. Für die EVP tritt der frühere EU-Industriekommissar Antonio Tajani an.

Detail am Rande

Das jetzt veröffentlichte Geheimpapier wurde übrigens auch vom Fraktionschef der Liberalen, Guy Verhofstadt, unterzeichnet. Verhofstadt kandidiert nun aber auch für das Amt.

Am 17. Januar soll der neue Parlamentspräsident in Straßburg gewählt werden.