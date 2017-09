Nach der Reform Neues Schuljahr - neues G9-Glück

Der Kultusminister spricht vom „besten Gymnasium“ deutschlandweit.

"Wir können am bayerischen Gymnasium auf seiner 9-jährigen Konzeption mehr Zeit in Anspruch nehmen für neue und zusätzliche Inhalte, aber auch vertiefen. Wir können Dinge wie die Berufsorientierung ganz neu organisieren, aber glecihzeitig aber auch mit der so genannten Überholspur für junge Menschen, die das wollen und können, auch in 8 Jahren anbieten. Insofern sind wir mit diesem Modell bundesweit einmalig." Ludwig Spaenle, Kultusminister Bayern

Kritik am neuen G9

Nicht alle teilen diesen Optimismus. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, das G8 werde lediglich auf ein neues G9 gedehnt.

"Pädagogische Innovationen oder auch inhaltliche Innovationen haben überhaupt nicht stattgefunden. Es ist eine reine Dehnung mit Verschiebung der Fächer." Andreas Hofmann, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Insbesondere sei – anders als vom Kultusministerium dargestellt – die politische Bildung kein Schwerpunkt am neuen G9. In der 10. und 11. Klasse wird es fünf Stunden Sozialkunde und Geschichte geben, die gab es allerdings auch schon am alten G9. Es gibt also mehr politische Bildung als am G8, aber nicht mehr als am alten G9, wo politische Bildung auch nicht im Fokus stand. In der 8. und 9. Klasse soll es weder Geografie, Wirtschaft und Recht noch Sozialkunde geben. Die GEW sieht darin einen dramatischen Fehler.

"Hier wäre mutiger gewesen, neue Wege zu gehen, um auch gesellschaftswissenschaftliche Diskussionen jugendgerecht anzubieten und inhaltlich zu vertiefen, anstatt hier an einem überholten Fächerkanon strikt festzuhalten und nur Verschiebungen vorzunehmen." Andreas Hofmann, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaftt

Adolf Präbst, Leiter der Gymnasialabteilung im Kultusministerium, betont allerdings, politische Bildung sei nunmal in der Oberstufe am besten aufgehoben und antwortet mit einer Gegenfrage:

"Was soll denn bitte raus? Es möge mir jemand sagen, welche anderen Fächer in der Jahrgangsstufe 8 und 9 rausfallen sollen, um zusätzlich zur Stärkung von Sozialkunde in 10 und 11, die wir machen, zusätzliche noch eine Stärkung in 8 und 9 zu verwirklichen." Adolf Präbst, Kultusministerium

Lehrer raten zur Gelassenheit

Bei allen Diskussionen ums neue G9 rät aber der Bayerische Philologenverband vor allem zur Gelassenheit. Verbandsvorsitzender Michael Schwägerl:

"Es ist eine spannende Situation immer, egal ob es neu in die Schule geht - generell in die 1. Klasse oder ob es einen Schulartwechsel bedeutet, auch für das Gymnasium neu in der 5. Jahrgangsstufe zu beginnen - mit vielen Erwartungen. Wir raten dazu, das zwar mit viel Freude zu tun, aber ohne Druck, weder Druck von außen, noch dass man sich selbst unter Druck setzt in dieser Situation, sondern einfach mit Neugier gelassen in diese Situation hineinzugehen. Die Erfahrung zeigt: ein Schuljahr wird bei weitem nicht so schlimm, wie manche vielleicht zu Beginn befürchten." Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbands

Wirtschaft will mehr Digitalisierung

Schon vor der Pressekonferenz des Kultusministeriums zum Schuljahresanfang forderte die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, in Sachen Digitalisierung müsse sich jetzt an jeder Schule in Bayern sehr schnell sehr viel tun. Geschäftsführer Bertram Brossardt:

"Wir brauchen jetzt sehr schnell eine Beschleunigung der Lehrerfortbildung. Wir brauchen sehr schnell eine Umsetzung der Konzepte, um Medienkompetenz herbeizuführen. Und wir brauchen nochmal eine deutliche Beschleunigung der Infrastrukturellen Voraussetzungen in jeder Schule in Bayern." Bertram Brossardt, Geschäftsführer Vereinigung der bayerischen Wirtschaft

Und Kultusminister Spaenle zeigte: Er will die "Mega-Aufgabe" der Digitalisierung auf mehreren Ebenen vorantreiben. Drei Milliarden Euro will der Freistaat dafür an Schulen und Hochschulen investieren. Auch Grundschulkinder sollen schon mit Computern zu tun haben, digitale Klassenzimmer werden gefördert. An Realschulen wird das Fach Informationstechnologie unterrichtet, und an Gymnasien wird das Fach Informatik nun verbindlich auch in der Oberstufe eingeführt.

"Wir werden die Lehrpläne noch ein mal auf den Stand der Dinge überprüfen und hier die Digitalisierung entsprechend hinterlegen. Und das andere ist natürlich die Fortbildung der Lehrkräfte. Wir haben eine Fortbildungkampagne, die wir massiv ausweiten wollen. Also die wichtigsten Felder der Digitalisierung werden wir in diesem Jahr bearbeiten." Ludwig Spaenle, Kultusminister Bayern

Neuer Lehrplan für mehr Schülerkompetenz

Ab dem neuen Schuljahr gilt auch ein neuer Lehrplan an allen Schulen: Der sogenannte LehrplanPLUS. Er soll sicherstellen, dass Schüler ab sofort nicht mehr nur Wissen, sondern vor allem Kompetenzen erwerben. Eine Umstellung für viele Lehrer.

"Früher hat man als Lehrer fragen können, was muss ich bis zum Schuljahresende durchgenommen haben und jetzt gilt: was müssen meine Schüler am Schuljahresende können." Elfriede Ohrenberger Kultusministerium

Großbaustelle Integration

Ein wichtiges Thema bleibt die Integration der Schüler. 70.000 Flüchtlingskinder und –jugendliche lernen gerade an Bayerns Schulen. Die leisten damit einen enormen Beitrag zur Integration, so Minister Spaenle.

"Ich will voller Dankbarkeit und Respekt meinen Hut ziehen vor der großen Integrationsleistung, die die Schulen Bayern in der Beschulung der jungen Flüchtlinge vollziehen. Nach wie vor, es ist ruhig, das ist die beste Botschaft. Nämlich das die Dinge erfolgreich und ohne Beschwerden ihren Weg gehen." Ludwig Spaenle, Kultusminister Bayern

Gerade hat auch der erste Jahrgang der neu eingerichteten Berufsintegrationsklassen - die Schulen verlassen – 2.000 Schüler kamen von dort auf den Lehrstellenmarkt. Knapp 70 Prozent von ihnen haben schon einen Ausbildungsvertrag in der Tasche.

Mehr Islamunterricht

Ausgeweitet wird im kommenden Schuljahr der Islamische Religionsunterricht. An ihm nahmen im letzten Schuljahr 219 Grundschulen, 112 Mittelschulen, 4 Realschulen und 2 Gymnasien teil.

Das heißt: Der Unterricht stützt sich zwar auf religiöse Quellen, soll aber gleichzeitig die Jugendlichen im Entdecken überkonfessioneller Werte und der Bedeutung der Demokratie stärken. Insbesondere sollen die muslimischen Jugendlichen lernen, dass die Menschenrechte und die Grundwerte der europäischen Demokratie nicht im Widerspruch zum Islam stehen.

Die GEW befürchtet, dass es im kommenden Schuljahr wieder zu Abschiebe-Versuchen von Flüchtlings-Schülern kommen könnte. Sie wies darauf hin, dass Lehrer sich nicht aktiv an solchen Abschiebungen beteiligen müssen.

"Natürlich können sie nicht Abschiebungen verhindern, aber sie sind zumindest nicht dazu gezwungen, sich hier aktiv miteinzubringen: Ich muss mich jetzt auch nicht dran beteiligen und sagen, wo ist der Schüler gerade, wenn die Polizei jetzt kommt und den Schüler abholen will." Anton Salzbrunn, Landesvorsitzender GEW

Lehrermangel

Hauptkritikpunkt der GEW ist aber, dass für die Masse an Aufgaben an den Schulen viel zu wenige Lehrkräfte eingestellt werden. Die Bildungsgewerkschaft geht davon aus, dass 400 Stellen zum Schuljahresanfang unbesetzt bleiben. Das Kultusministerium weist das zurück.