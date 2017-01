Wintereinbruch in Bayern Glätte führt zu zahlreichen Unfällen

Der erste Schneefall des Jahres hat in Bayern zu Hunderten Unfällen geführt. In Mittelfranken starb auf der A9 ein Mädchen, bayernweit wurden Dutzende Menschen verletzt.

Am Montagabend war ein 14 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding kam ein 51-jähriger nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Böschung und kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Dabei wurde seine Tochter aus dem Auto geschleudert. Die 14-jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Schwerer Unfall mit Fahranfängerin

In Oberfranken wurden fünf junge Menschen im Landkreis Hof bei Geroldsgrün verletzt. Die 18-jährige Fahrerin war mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten. Das Auto rutschte von der Straße eine Böschung hinab. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Ein 17-Jähriger und die Fahrerin wurden schwer verletzt, drei weitere Mitfahrerinnen im Alter von 15 bis 17 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon.

Fast sechs Mal so viele Unfälle

Im südlichen Oberbayern hatte es laut Polizei von 17 Uhr bis Mitternacht am gestrigen Montag 83 Unfälle gegeben. Normalerweise seien es in dem Zeitraum um die zehn bis 15. Glücklicherweise kam es aber vor allem zu Blechschäden. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, keiner von ihnen ist in Lebensgefahr.

Auch in Ostbayern krachte es häufig

Nach dem Schneeeinbruch am gestrigen Nachmittag ereigneten sich allein In Niederbayern nach Polizeiangaben mehr als 80 Verkehrsunfälle. In der Oberpfalz waren es rund 50. Dabei wurden etwa 20 Menschen verletzt. Gravierende Verletzungen blieben laut Polizei aber aus.

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der A93. Dort habe sich ein PKW überschlagen und die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.







Vorheriges Bild Nächstes Bild Nach den ersten Schneefällen in Bayern beruhigt sich die Lage auf den Straßen in Ostbayern langsam wieder. Das meldet die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern heute. Kritisch sei die Situation am Montagnachmittag gewesen, als sich mehrere Unfälle gleichzeitig ereigneten und die Polizei zu den einzelnen Unfällen ausrücken musste.

In Schwaben sind im Raum Zusmarshausen sechs Autofahrer aufgrund der Schneeglätte ins Schleudern gekommen. Schulferien und weniger Berufsverkehr

Dennoch äußerte sich ein Sprecher des Lagezentrums des Innen- und Verkehrsministeriums in München insgesamt positiv zur Verkehrslage in Bayern. "Dass es ein bisschen öfter kracht, als wenn es trocken ist, ist ja normal." Die Zeit sei "ganz gut". Denn aufgrund der Schulferien herrsche weniger Berufsverkehr auf den Straßen im Freistaat. Insgesamt seien die Unfälle bereits in den ersten Stunden der Nacht aufgrund des zurückgehenden Verkehrsaufkommens deutlich zurückgegangen, so die Polizei.

Die weiteren Aussichten



In den kommenden Tagen geht es in ganz Bayern winterlich mit Schneefall und frostigen Temperaturen weiter. In den Alpen wird in diesem Zeitraum mit einem halben Meter Neuschnee gerechnet, in den Mittelgebirgen bis zu 25 Zentimetern, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag prognostizierte. Am Mittwoch kommt es zunächst zu stürmischen bis orkanartigen Böen, im Bergland kann es starke Schneeverwehungen geben. Erst am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab, es bleibt aber klirrend kalt.