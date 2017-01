Wintereinbruch in Bayern Glätte führt zu zahlreichen Unfällen

Der erste kräftige Schneefall in diesem Winter hat in Bayern zu zahlreichen Unfällen geführt. Besonders betroffen waren seit gestern Nachmittag das südliche Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz. Auch heute Früh müssen Autofahrer vorsichtig sein. Denn es kann auf vielen Straßen noch glatt sein.

Kritisch sei die Situation vor allem gestern Nachmittag gewesen, meldet die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich mehrere Unfälle gleichzeitig ereignet und die Beamten mussten immer wieder ausrücken. Betroffen war vor allem das südliche Oberbayern. Dort hat es laut Polizei gestern von 17 Uhr bis Mitternacht insgesamt 83 Unfälle gegeben.

Normalerweise seien es in dem Zeitraum um die zehn bis 15, hieß es aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Glücklicherweise kam es aber vor allem zu Blechschäden. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, keiner von ihnen ist in Lebensgefahr.

Rund 130 Unfälle in Ostbayern

Ähnlich war die Verkehrslage in Ostbayern. Auch hier waren die Einsatzkräfte durch den Schneeeinbruch gestern Nachmittag stark gefordert. In Niederbayern ereigneten sich nach Polizeiangaben mehr als 80 Verkehrsunfälle. In der Oberpfalz waren es rund 50. Insgesamt wurden etwa 20 Menschen verletzt. Gravierende Verletzungen blieben laut Polizei aber aus.







Nach den ersten Schneefällen in Bayern beruhigt sich die Lage auf den Straßen in Ostbayern langsam wieder. Das meldet die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern heute. Kritisch sei die Situation am Montagnachmittag gewesen, als sich mehrere Unfälle gleichzeitig ereigneten und die Polizei zu den einzelnen Unfällen ausrücken musste.

Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der A93. Dort habe sich ein PKW überschlagen und die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden. Ursprünglich hatte die Polizei von einer zeitweisen Sperrung auf der A92 berichtet, später aber die Nachricht korrigiert.

In Oberfranken war es bereits gestern Morgen zu vereinzelten Unfällen gekommen, die zu Behinderungen auf der A9, A73 und A93 führten. Nahe Dürrenwaid im Landkreis Hof sind am Abend fünf Menschen verletzt worden. Die Fahrerin kam laut Polizei aufgrund der glatten Straßenverhältnisse auf einer Brücke nach links von der Straße ab.

Schulferien und weniger Berufsverkehr

Ein Sprecher des Lagezentrums des Innen- und Verkehrsministeriums in München äußerte sich insgesamt positiv zur Verkehrslage in Bayern. "Dass es ein bisschen öfter kracht, als wenn es trocken ist, ist ja normal." Die Zeit sei "ganz gut". Denn aufgrund der Schulferien herrsche weniger Berufsverkehr auf den Straßen im Freistaat. Insgesamt seien die Unfälle bereits in den ersten Stunden der Nacht aufgrund des zurückgehenden Verkehrsaufkommens deutlich zurückgegangen, so die Polizei.