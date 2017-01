Landwirte im Winter Die Bauern friert's, die Tiere nicht

Diese Kühe friert es nicht.

"Ich schätze, dass der Frost schon bis in eine Tiefe von 20 bis 30 Zentimetern reicht", sagt Peter Doleschel, Leiter des Instituts für Pflanzenbau an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Das Wintergetreide und der Winterraps, die schon im Herbst keimen und als zarte Pflänzchen die kalte Jahreszeit überdauern, haben im Moment noch keine Probleme. Grund ist die geschlossene Schneedecke in Bayern. "Zurzeit isoliert der Schnee das Getreide. Zum Problem können nur sogenannte Kahlfröste werden, wenn diese Schutzschicht fehlt", erklärt Peter Doleschel. Er erinnert sich noch an den frostigen Januar 1987, als in Bayern minus 30 Grad gemessen wurden - aber selbst damals sei dem Getreide wegen einer dicken Schneeschicht nichts passiert. Viel gefährlicher wäre für die jungen Pflanzen hingegen ein häufiger Wechsel zwischen Nachtfrösten und Temperaturen über null Grad am Tag.

"Durch das ständige Auftauen und Einfrieren hebt und senkt sich der Boden, dadurch können die feinen Wurzeln an den Pflanzen reißen." Peter Doleschel, Leiter des Instituts für Pflanzenbau an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft

Frost ist gut für Struktur

Viel Schnee auf den Äckern im Freistaat

Für die Struktur des Bodens ist Frost generell sogar gut: Das einfrierende Wasser dehnt sich aus und sprengt die einzelnen Bodenklumpen auf. So wird der Boden lockerer und hat damit mehr Platz für die wichtigen Mikroorganismen und kann wieder besser Wasser speichern. Der Bayerische Bauernverband spricht deshalb auch von einem "echten Bauernwinter". Keine Entwarnung gibt es aber bei Schädlingen: Trockener Frost macht ihnen weniger aus, als ein milder und feuchter Winter, der ihre Brut schimmeln lässt.

Keine Probleme bei Tierhaltung

Auch die Hühzner haben mit Kälte keine Probleme.

In der Tierhaltung sorgt die Kälte bislang kaum für Probleme. Entweder stehen sie in beheizten Ställen, wie die meisten Schweine - oder sind an die Kälte gewöhnt. Kühe, in den häufig offenen Ställen, ertragen die Kälte sogar besser als Hitze im Sommer. Im Stress sind zurzeit nur einige Landwirte, weil ihnen die Technik einfriert: Sie müssen Trinkwasserleitungen fürs Vieh wieder frei kriegen, Melkroboter durch Heizstrahler warm halten oder auch mal von Hand Kuhfladen wegschaufeln, weil die automatischen Schieber in den Ställen ausgefallen sind. Und das Melken geht den Bäuerinnen und Bauern bei vor Kälte starren Fingern nicht so leicht von der Hand, wie sonst.