Innenminister diskutieren Was bringt die Schleierfahndung?

Die Innenminister von Bund und Ländern diskutieren in Dresden darüber, ob die Schleierfahndung wichtig ist für die Sicherheit. Aber was bringt dieses Ermittlungsinstrument?

Bremen, Berlin, Nordrhein-Westfalen – diese drei Bundesländer verzichten als einzige in Deutschland auf die so genannte Schleierfahndung, auf Personenkontrollen durch die Polizei, ohne, dass ein konkreter Verdacht vorliegt. Bis Mittwoch diskutieren die Innenminister von Bund und Ländern in Dresden über die Kritik von Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der den Verzicht auf die Schleierfahndung in den betroffenen Ländern als "eklatante Sicherheitslücke" bezeichnet hat.

Erfolge bei der Schleierfahndung

Mitte Mai am Brückenrasthof "Frankenwald" an der A9. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Hof kontrollieren ein Auto, mit dem ein 31-jähriger Mann unterwegs ist. Als sie sich sein Reisegepäck ansehen, finden sie darin kleine Kunststoffbeutel. Am Ende des Einsatzes steht fest: der Mann hat über vier Kilogramm Marihuana bei sich. Diesen Ermittlungserfolg führt das bayerische Innenministerium auf die Schleierfahndung zurück. Mit ihrer Hilfe habe die Polizei außerdem unter anderem eine Autodiebstahl-Serie in Oberfranken aufklären und einen Waffenkurier nahe Rosenheim festsetzen können.

Schleierfahndung: Bayern erwartet mehr von den anderen Bundesländern

Innenminister Herrmann forderte bei der Vorstellung des neuen Sicherheitskonzeptes der Staatsregierung im Juli vergangenen Jahres in St. Quirin mehr Einsatz. Bis heute sind die Länder, an die der CSU-Politiker diesen Appell gerichtet hatte, dieser Forderung nicht nachgekommen. Eine "eklatante Sicherheitslücke", so Herrmann in einem Zeitungsinterview unmittelbar vor Beginn der Innenministerkonferenz in Dresden.

"Bayern wird die Schleierfahndung verstärken und erwartet das auch von anderen Ländern." Innenminister Joachim Herrmann, CSU

1995 zuerst in Bayern eingeführt

Die Schleierfahndung ist gewissermaßen ein Produkt "Made in Bavaria". 1995 hat der Freistaat als erstes Bundesland die "verdachts- und ereignisunabhängige Identitätsfeststellung" in grenznahen Gebieten, in Flughäfen, Bahnhöfen und entlang von Fernstraßen eingeführt. Nach Darstellung des Innenministeriums in München gibt es heute zwei so genannte "Fahndungsschleier" – einmal nahe der Grenze zu Tschechien und Österreich. Dort ist die bayerische Polizei mit 600 Kräften vertreten. Der zweite Schleier liegt auf Durchgangsstraßen und Verkehrseinrichtungen. "Nahezu alle bayerischen Verkehrspolizeiinspektionen verfügen über spezialisierte Fahndungseinheiten", so das Herrmann-Ressort.

Jährlich zehntausende "Aufgriffe" in Bayern

Diese konnten in der Vergangenheit jährlich jeweils mehrere zehntausend Delikte mit Hilfe der Schleierfahndung feststellen – Tendenz schwankend. Mit der Forderung, diese in allen Ländern einzuführen, rennt Bayern beim Bund offene Türen ein. So erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin, aufgrund der Erfahrungen, die die Bundespolizei mit der Schleierfahdung gemacht hat, "dass man darüber Anfangsverdachte zutage gefördert, Straftatermittlungen einleiten kann und damit im grenzüberschreitenden Kriminalitätssektor ein sehr wirksames Ermittlungsinstrument an der Hand hat."

Grüne sprechen von Ablenkungsmanöver

Diese Bewertung ist allerdings nicht unumstritten. Bremen und Berlin etwa wollen an ihrer Haltung vorerst nichts ändern. "Aufwand und Ertrag lägen in keinem ausgeglichenen Verhältnis", so ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Inneres. Bremen hält die Einführung aufgrund seiner geographischen Lage für - Zitat – "zweifelhaft". Stattdessen hat die Hansestadt "besondere Kontrollorte" festgelegt, an denen verdachtsunabhängige Identitätsüberprüfungen durch die Polizei möglich sind. Grünen-Chef Cem Özdemir spricht von einem Ablenkungsmanöver.

"Wichtiger ist, dass wir ausreichend Polizeibeamte brauchen, dass die Polizei ausreichend gut ausgestattet sein muss, dass sie vernetzt ist - und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands." Grünen-Chef Cem Özdemir

Auch SPD-Generalsekretär Hubertus Heil äußerte sich zurückhaltend. Seiner Meinung nach gehe es bei der Diskussion auch um den Aspekt der Verhältnismäßigkeit.

Polizeigewerkschaft: Mehr Personal notwendig

Ganz anders beurteilt Oliver Malchow, Chef der Gewerkschaft der Polizei, die Lage. Malchow sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Ich fände es richtig, die Schleierfahndung in allen Polizeigesetzen zu verankern. Allerdings brauchen wir dringend eine Harmonisierung der Gesetzgebung, das also auch jeder das Gleiche darunter versteht und erlaubt." Wenn die Schleierfahndung allerdings ausgeweitet werde, so Malchow, sei auch mehr Personal notwendig.