Schlafmittel für Kinder Wenn Eltern ihren Nachwuchs ausschalten

Clara wird - wenn möglich - immer zu den gleichen Zeiten bettfertig gemacht – heißt: sie wird frisch gewickelt, bekommt einen Schlafanzug und einen Schlafsack an. So soll sie den Wechsel zum Mittags- oder Nachtschlaf ganz klar erspüren.

Lenas Trick: Sie macht eine Entspannungs-Musik an, um Clara zu beruhigen. Spieluhren findet sie eher lästig, weil sie nur verhältnismäßig kurz laufen. Manche Eltern entscheiden sich fürs Singen, andere lesen ein Buch vor. Egal was man macht, es sollte regelmäßig gemacht werden.

Clara wird noch einmal gestillt und dann kuscheln beide noch kurz gemütlich, bevor Clara müde - aber noch wach - in ihr Bettchen gelegt wird. So soll sie langsam lernen, alleine einzuschlafen.

"Mir ist aufgefallen, dass es einfacher ist, wenn ich sie in ihr Bett lege. Das heißt, wirklich stillen, auch noch ein bisschen mit ihr kuscheln, gerade jetzt, wo sie größer wird, denkt man: „Oh, kleines Mäuschen - noch so ein bisschen, hab ich dich!“ Aber sie dann wirklich in ihr eigenes Bett legen und sie in Ruhe lassen." Mutter Lena

Die Hebamme hält das für eine gute Idee. Das Kind sollte nämlich da aufwachen, wo es eingeschlafen ist. Wenn es im Arm einschläft und sich nachts alleine im Bettchen wiederfindet, bekommt es Angst und schreit laut. Es schlägt sozusagen Alarm – ein normaler Vorgang. Alleine einschlafen führt deswegen auch eher dazu, besser durchzuschlafen.