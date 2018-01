Rumänischer Frachter Schiffshavarie auf der Donau in Regensburg

Auf der Donau im Stadtgebiet Regensburg hat sich am Sonntagabend ein Schiffsunfall ereignet. Ein rumänischer Frachter hat auf Höhe des Pfaffensteiner Wehres aus noch ungeklärter Ursache Leck geschlagen.

Der Frachter konnte zunächst noch weiterfahren. Weil aber Wasser in das Schiff gelaufen ist, kollidierte es mit einem Bootssteg auf Höhe des Stadtteils Winzer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sicherte das Schiff und pumpte Wasser aus dem Frachter. Das Schiff wurde von der Unglücksstelle am nördlichsten Punkt der Donau an einen sicheren Ankerplatz gebracht. Hier wird es weiter vom Wasser leer gepumpt.

Wie es mit dem Schiff anschließend weitergeht, ist noch unklar. Das rumänische Frachtschiff hatte Düngemittel an Bord. Für die Donau besteht jedoch nach Auskunft der Berufsfeuerwehr Regensburg keine Gefahr, weil das Düngemittel in einer separaten Kammer untergebracht war, die nicht Leck geschlagen hatte.