Hintergründe unklar Viele Tote nach Schießerei in Las Vegas

Nach dem Attentat von Las Vegas hat sich die Zahl der Toten auf 20 erhöht. Die Polizei meldet außerdem über 100 Verletzte. In der Nacht hatte offenbar ein Mann von einem Hotel aus auf die Besucher eines Country Festivals geschossen.

Die Schüsse fielen offenbar auf einem Country Music Festival auf dem berühmten Las Vegas Strip. Der Attentäter habe von oben in die Menge geschossen, hieß es. Die Zahl der Opfer gab die Polizei in Las Vegas mit 20 Toten und über 100 Verletzten an. Der mutmßliche Schütze sei im 32. Stock eines benachbarten Hotels erschossen worden, das erklärte der Sheriff der Stadt, Joseph Lombardo, auf einer Pressekonferenz.

Schütze stammt aus Las Vegas

Bei dem Schützen handele es sich um einen Bewohner der Stadt. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben nach einer Frau, die vor dem Vorfall zusammen mit dem Verdächtigen gereist sei. Die Hintergründe der Tat seien aber noch unklar.

Dramatische Szenen

Ein Augenzeuge hatte dem örtlichen Fernsehsender KLAS berichet, , er habe jemanden ein paar Stockwerke über dem Konzert hunderte Schüsse auf die Menge abgeben sehen.

Auf Videos in den sozialen Online-Netzwerken war zu sehen, wie das Konzert im Rahmen des Country-Music-Festivals Route 91 Harvest durch die Schüsse jäh unterbrochen wurde. Dabei schien es sich um Schüsse aus einer automatischen Waffe zu handeln. Auf Bildern vom Angriffsort waren flüchtende Konzertbesucher zu sehen sowie auf dem Boden liegende Menschen.