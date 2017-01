Trauer um "Elefantenmensch"-Darsteller Schauspieler John Hurt ist tot

Die Filmwelt trauert um den britischen Charakterdarsteller John Hurt. Viele Filme, in denen er mitspielte, schrieben Kinogeschichte. 50 Jahre lang stand er vor den Kameras. Hurt wurde 77 Jahre alt.

In den Harry-Potter-Filmen spielte John Hurt den Besitzer des Zauberstabladens Garrick Ollivander, mit weißem Wuschelhaar und breiten Koteletten. Damit ist er auch dem jüngeren Publikum bekannt geworden.

Zwei Oscar-Nominierungen

Berühmt geworden ist er schon 1980 durch seine Rolle im Film "Der Elefantenmensch". Darin spielte er die Titelrolle des deformierten und zur Schau gestellten Joseph Merrick. Für diese Leistung wurde er für einen Oscar nominiert, wie auch für seine Rolle im Film "12 Uhr nachts - Midnight Express" von Alan Parker, in dem er einen Heroinabhängigen verkörpert. Auch in "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt", "Dead Man" von Jim Jarmusch und "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" wirkte er mit, ebenso in "Spaceballs" von Mel Brooks.

Dem Bauchspeicheldrüsenkrebs erlegen

Aktuell ist John Hurt im Film "Jackie" in den Kinos zu sehen. Darin spielt er einen Priester, der der verwitweten First Lady seinen Beistand anbietet. Im Juni 2015 hatte John Hurt bekanntgegeben, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs leide, dass er aber optimistisch sei. Nun ist er der Krankheit erlegen.