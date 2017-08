Samsungs "Bixby" Der Sprachassistent, der noch Deutsch lernen muss

Samsung hat ein neues Handy vorgestellt, das Galaxy Note 8, das Nachfolgemodell vom Note 7. Das war das, womit man letztes Jahr nicht in den Flieger gedurft hat, weil die überzüchteten Akkus von den Dingern so leicht Feuer gefangen haben. Jetzt also das Galaxy Note 8.

Sprachassistent Bixby kommt auf Samsungs Top-Modelle

Nächsten Monat soll es zum stolzem Preis von einem Tausender in die Läden kommen. Mal sehen, ob’s diesmal klappt. Und das Samsung Galaxy S8, das ist das andere Spitzenmodell des Konzerns, das bekommt jetzt auch den einen Samsung-eigenen Sprach-Assistenten, den das Note 8 ebenfalls an Bord hat. Bixby heißt der, Software, mit der man reden kann. Das Galaxy S8 ist schon etliche Monate auf dem Markt und hat einen eigenen Knopf für den Bixby, keinen Soft-Button, sondern einen richtigen, mechanischen Knopf.

Bloß wenn man den bislang gedrückt hat, ist nix passiert. Das muss man sich mal vorstellen: Da liefert ein Unternehmen einen Hochleistungs-Computer aus, weil sowas ist ja ein modernes Smartphone. Und der Computer hat einen Knopf, und der Hersteller sagt, das, wozu der Knopf gut ist, das liefere ich vielleicht in einem halben Jahr oder so. Würde sich kein IT-Profi drauf einlassen, auf sowas, auf unerprobte Technik und auf Versprechungen, fehlendes irgendwann einmal nachzuliefern.

Noch kann Bixby kein Deutsch

Der IT-Profi ist kein Early-Adopter, keiner, der Neues unbedingt sofort haben muss. In der Unternehmens-IT gilt, wenn sich Hard- oder Software ein Jahr lang auf dem Markt gehalten hat, ohne dass es zu größeren Problemen gekommen ist, dann kann man sich das vielleicht mal anschauen. Privatanwendern könnte so eine Herangehensweise viel Geld sparen.

Zurück zum Bixby. Jetzt ist er ja da. Man muss sich mit ihm allerdings auf Englisch unterhalten, oder auf Koreanisch. Deutsch jedenfalls kann er nicht. Soll aber noch kommen.