Salmonellen im Futtermittel Rückholaktion bei Landwirten

20.000 Tonnen Soja, die mit Salmonellen belastet sein könnten, sind auch an bayerische Bauernhöfe ausgeliefert worden. Wie viel davon schon verfüttert wurde, ist unklar. 1.500 Landwirte in Bayern sind betroffen.

Am 22. Dezember hatte die US-amerikanische Firma Archer Daniels Midland Company (ADM Spyck GmbH) in einer Pressemeldung vor möglicherweise mit Salmonellen kontaminiertem Viehfutter aus ihrem Werk in Straubing gewarnt. Zwischen 13. November und 15. Dezember waren mehrere Proben positiv auf Salmonellen getestet worden. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) handelt es sich um Extraktionsschrot aus gentechnikfreien Sojabohnen, die in Bayern, Österreich, Ungarn und anderen Staaten des Donauraums angebaut worden sind. Mittlerweile sei auch Rapsextraktionsschrot betroffen.

Erste Proben erhärten Verdacht

Erste Hinweise auf Salmonellen im Sojaschrot lieferten Kontrollen des Schweizer Zolls und Eigenkontrollen von Futtermittelfirmen in Baden Württemberg, die Soja von ADM bezogen hatten. Weitere Proben der Regierung von Oberbayern, die für die Futtermittelüberwachung in ganz Bayern zuständig ist, erhärteten den Verdacht.

Weite Verbreitung

Nach Angaben des Bayerischen Bauernverbandes sind rund 20.000 Tonnen Sojaschrot der Firma ADM betroffen. Die Ware wurde zum großen Teil in anderen Futtermittelfirmen mit weiteren Komponenten vermischt und als Mischfutter an mindestens 1.500 Landwirte in Bayern ausgeliefert. Außerdem gelangte sie in weitere zwölf Bundesländer, vier EU-Länder und in die Schweiz.

Rückholaktion läuft – mangelhafte Informationen

Die betroffenen Landwirte wurden ab dem 23. Dezember von ihren Händlern informiert. Die Chargen dürfen nicht weiter verfüttert werden und werden vom jeweiligen Lieferanten zurückgeholt. Die Rückholaktion dauert bis heute an.

Bis heute warten die Landwirte aber auf klare Anweisungen der Behörden, wie die Silos und Lagerräume gereinigt und desinfiziert werden müssen. Ebenso gibt es von den Behörden weder Aussagen, wer für den entstandenen Schaden aufkommt, noch wie die Salmonellen in das Futtermittel gelangt sein könnten. Eine denkbare Möglichkeit: Durch Vogelkot beim Be- und Entladen der Transportschiffe. Aber auch andere Infektionswege sind denkbar.

Salmonella Agona

Weltweit gibt es rund 2.500 verschiedene Salmonellen-Stämme. Nur 30 davon sind für den Menschen relevant. Bei den im Soja gefundenen Salmonellen handelt es sich um Salmonella Agona. Der Stamm war 2003 in Niedersachsen bereits einmal in Kräutertees aufgetaucht. Das Bakterium kann zu Magen-Darm-Erkrankungen führen.

Gefahren für Mensch und Tier?

Rinder, Schweine oder Geflügel können sich über Salmonellen im Futtermittel infizieren. Krankheitserscheinungen sind heftiger Durchfall, Fieber, Abgeschlagenheit. Infizierte Tiere scheiden die Salmonellen mit dem Kot aus. Auf diese Weise können die Salmonellen vom Tier auch auf tierische Lebensmittel wie z.B. Milch, Eier und Fleisch gelangen.

Fleisch sollte gut durchgaren

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit dürfen Produkte von Tieren, die Krankheitsanzeichen zeigen, nicht in den Verzehr kommen. Es gibt aber auch Tiere, die keine Krankheitssymptome zeigen und trotzdem Salmonellen im Kot haben. Da sei das Risiko für den Verbraucher gering, heißt es, wenn man die Küchenhygiene beachtet. Von pasteurisierter oder abgekochter Milch gehe keine Gefahr aus. Fleisch sollte grundsätzlich vor dem Verzehr gut durchgegart werden.