Nach CDU-Wahlschlappe Sachsens Ministerpräsident Tillich tritt zurück

In einer kurzen Erklärung teilte Tillich mit, dass er beim CDU-Landesparteitag am 9. Dezember nicht mehr als Parteichef kandidieren werde und dann auch den Posten als Ministerpräsident abgeben werde. Er wolle sein Amt "in jüngere Hände übergeben", erklärte Tillich in Dresden. Bis dahin wolle er aber noch "mit vollem Engagement" seine Aufgaben als Ministerpräsident wahrnehmen.

"Neue und frische Kraft" gesucht

Sachsen stehe "vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen", erklärte Tillich und ergänzte: "Für eine gute Zukunft Sachsens sind auch neue Antworten wichtig." Dafür brauche es "neue und frische Kraft". Zu seiner Zeit als Regierungschef in Dresden erklärte Tillich: "Es waren die besten Jahre meines politischen Lebens."

Kretschmer soll Nachfolger werden

Nachfolger Tillichs soll in beiden Positionen der Generalsekretär der sächsischen CDU, Michael Kretschmer, werden. Hintergrund sind vor allem die hohen Verluste der CDU Sachsen bei der Bundestagswahl, bei der die AfD stärkste Kraft im Land wurde und einige Direktmandate für den Bundestag gewann.