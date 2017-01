Rückkehr zum Dublin-System Ab März Abschiebungen nach Griechenland

Dafür hatte die Bundesregierung lange gearbeitet: Ab März will Deutschland Asylbewerber, die über Griechenland in die EU gekommen sind, wieder dorthin abschieben. Das hat das Innenministerium in Berlin bestätigt. Damit wird wieder europäisches Recht angewendet.

Das Dublin-System schreibt vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag da stellen müssen, wo sie europäischen Boden betreten haben. Folglich müssten eigentlich Italien und Griechenland sich kümmern, denn dort kommen die meisten Flüchtlinge an. In Griechenland funktionierte das Asylsystem aber so schlecht, dass die Dublin-Regel schon im Jahr 2011 ausgesetzt wurde. Seither finden deshalb keine Abschiebungen dorthin statt.

Inzwischen scheinen die Griechen die Sache aber einigermaßen im Griff zu haben. Sie bearbeiten Asylanträge, sie erfassen Fingerabdrücke. Deshalb empfahl die EU-Kommission im Dezember, die Dublin-Regel wieder anzuwenden.

Abschiebungen nach Griechenland nur noch bis Mitte März ausgesetzt

Das wollte sich Innenminister Thomas de Maizière nicht zweimal sagen lassen. In einem Brief an den Vorsitzenden des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling, aus dem die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert, teilt der Christdemokat de Maizière mit, er habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebeten, die Abschiebungen nach Griechenland nur noch bis zum 15. März auszusetzen.

Weil Griechenland dann aber wieder überfordert sein könnte, drängt die EU-Kommission darauf, die Verteilung von Flüchtlingen in Europa endlich zu beschleunigen. Das klappt bisher kaum. Nicht mal 7500 Flüchtlinge wurden bisher aus Griechenland in andere EU-Staaten gebracht, nach Deutschland nur 640. Insgesamt sollen, so die Vereinbarung, 160.000 in Griechenland und Italien gestrandete Menschen in ganz Europa verteilt werden.