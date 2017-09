Ende der Personaldebatte Rückhalt für Seehofer in CSU - Söder schweigt noch

So habe es für Seehofer, aber auch für den CSU-Spitzenkandidaten und Bayerischen Innenminister Herrmann langen Applaus gegeben. Der Parteichef soll in der Aussprache außerdem seine Kritiker attackiert haben und ein Ende der Personaldebatte gefordert haben. Schon vor Beginn der Sitzung hatte Seehofer sich über die Querschüsse beklagt:

"Die letzten zwei Tage sind eine Belastung für die CSU. Das kann man nicht wegdiskutieren." CSU-Chef Horst Seehofer

Nicht näher kommentieren wollte Seehofer das Verhalten von Finanzminister Söder, der als Drahtzieher der Rücktrittsforderungen vermutet wird. Er gehe aber gelassen damit um: "Schaun Sie doch mal die Situation real an. Wir hatten ja die Debatte schon unabhängig vom Wahlergebnis hinter den Kulissen. Insofern kann sich jeder seinen Reim darauf machen."

Söder schweigt noch

Markus Söder während der CSU-Fraktionssitzung

Finanzminister Markus Söder äußerte sich zum Auftakt der Sitzung nicht. Er betrat den Fraktionssaal über den Hintereingang. Zu Beginn der Debatte hielt er sich zurück und schwieg. Seine Unterstützer, so heißt es, hätten aber gefordert, den Finanzminister stärker einzubinden.

Dafür fand Fraktionschef Thomas Kreuzer deutliche Worte gegen Söders Staatssekretär Albert Füracker, der am Dienstag einen geordneten Übergang in den Spitzenämtern gefordert hatte:

"Ich halte es für grundfalsch, Personaldiskussionen zu führen. Das schwächt die Partei, dies schwächt die CSU und das führt dazu, dass wir uns in der Sache in Berlin genau nicht durchsetzen können." CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer

Kritik an Söders Staatssekretär Füracker

Kritik gegen Füracker kam auch aus der Oberpfälzer CSU. Der frühere Bürochef von Seehofer in Berlin und jetzige Bundestagsabgeordnete Reiner Meier teilte in einer Pressemitteilung mit: "Albert Füracker spricht nicht für die gesamte Oberpfälzer CSU."

Auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm zeigte sich irritiert über das Verhalten von Abgeordneten. Es muss jeder das verantworten was er tut, sagte sie.

"Wenn die Abgeordneten es verantworten können, dann ist das ihre Sache. Ich kann nur empfehlen, dass wir so nicht weitermachen." CSU-Vize Barbara Stamm

Seehofer will Dialog mit CSU-Basis

CSU-Chef Seehofer will nun offenbar einen intensiven Dialog mit der Basis führen, wie in Erwin Huber vorgeschlagen hatte. Huber hatte am Morgen dem Parteichef eine Dialogreihe mit allen zehn Bezirksverbänden empfohlen.