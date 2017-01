Grenzsituation in Rosenheim Polizei berichtet über Flüchtlinge und Schleuser

Die Bundespolizei in Rosenheim informiert über die Flüchtlingsentwicklung an der deutsch-österreichischen Grenze im vergangenen Jahr. Dabei wird es auch um Schleuserkriminalität gehen.

Die Bundespolizei in Rosenheim informiert heute um 10.30 Uhr über die Flüchtlingsentwicklung an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Beamten wollen unter anderem Zahlen vorlegen, wie viele Migranten im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich zwischen Bodenseeregion und Berchtesgadener Land ankamen und wie vielen die Einreise verweigert wurde. Sie werden dabei auch über die Schleuserkriminalität sprechen.

Zahlen zuletzt gesunken

Der Dienststellenleiter und der Einsatzleiter der Bundespolizeiinspektion werden zudem darauf eingehen, wie sich die Lage seit der Schließung der Balkanroute im März 2016 verändert hat. An dem Grenzabschnitt kommen Flüchtlinge sowohl über die Balkanroute als auch über den Brenner an. Insgesamt haben laut Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr rund 280.000 Menschen in Deutschland Schutz gesucht, und damit deutlich weniger als noch 2015.