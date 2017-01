Trauer in Bayern und Berlin Alt-Bundespräsident Roman Herzog ist gestorben

Mit seiner Ruck-Rede ging der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog in die Geschichtsbücher ein. Jetzt ist der Mann, der aus dem tiefsten Niederbayern kam, aber nie in der CSU war, im Alter von 82 Jahren gestorben.

"Sachverstand, Klugheit und große Lebenserfahrung" In seinem Kondolenzschreiben würdigt Bundespräsident Joachim Gauck Roman Herzog als markante Persönlichkeit. Herzog habe das Selbstverständnis des Landes und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet.

Gauck schreibt, die Nachricht vom Tod Herzogs erfülle ihn mit tiefer Trauer.

Herzog habe sich bei unzähligen Menschen Respekt und große Sympathie erworben – weil er ein unabhängiger Geist war, der das klare Wort liebte.

Und weil er einen vorwärtsstrebenden Mut hatte, der mit einer charmanten Skepsis verbunden war. Eine Mischung, fügt Gauck hinzu, die unverwechselbar gewesen ist.

Porträt: Ein Niederbayer mit Witz, Verstand und Geschichtsbewusstsein

Der 50. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers von Auschwitz am 26. Januar 1995: Mit gesenktem Blick steht Roman Herzog an diesem Tag an der Seite von Ignatz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, und Michel Friedman, dem Vize von Bubis. Herzogs beeindruckende Ernsthaftigkeit, sein klares Geschichtsbewusstsein und seine unmittelbare Demut lobt Friedman später.

Herzogs Ausspruch "Hier öffnen die Toten den Lebenden die Augen" anlässlich des Besuches in Auschwitz geht in die Geschichtsbücher ein. Der Bundespräsident sieht seine Aufgabe darin, als Mittrauernder die jüdische Delegation still zu begleiten. "Das Verbrechen von Auschwitz ist so entsetzlich, dass alle sprachlichen Möglichkeiten fehlen, um das zum Ausdruck zu bringen", schrieb Herzog später in seiner Autobiografie "Jahre der Politik".

Ein tiefes Geschichtsbewusstsein wird Herzog schon als Kind von seinem Vater vermittelt. Schließlich ist Herzog senior Stadtarchivar und Museumsdirektor in Landshut. Dort wird Herzog 1934 geboren. Selbstverständlich, dass die Söhne Abitur machen. In den 1950er-Jahren studiert Herzog Jura in München. Mit dem Grundgesetz befasst er sich bereits in seiner Doktorarbeit und auch später sollte es für ihn wichtig werden. 1958 heiratete er Christiane Krauß, das Paar bekommt zwei Söhne, Markus und Hans Georg. Nach seiner Habilitation wird Herzog 1965 Professor für Staatsrecht und Politik an der Freien Universität Berlin.

Ein Bayer in der CDU

Als Kultusminister legt Roman Herzog ...

Obwohl aus Bayern, wird er nie Mitglied der CSU, sondern tritt 1970 der CDU bei. Seine politische Karriere beginnt mit einem Anruf 1978, so schreibt es Herzog in seinen Memoiren. Am Apparat: Hans Filbinger, damaliger umstrittener CDU-Ministerpräsident aus Baden-Württemberg. Filbinger will Herzog als Kultusminister und er bekommt ihn. Doch die Zusammenarbeit im Kabinett währt nicht lange: Filbinger tritt am 7. August 1978 zurück. Zu schwer lasteten die Vorwürfe auf ihm, der auf eine NS-Vergangenheit als Marinerichter, in der er mehrere Todesurteile verhängt hatte, zurückblickt. Herzog wird Kultusminister unter Filbingers Nachfolger Lothar Späth und agiert in dieser Position durchaus unkonventionell. So legt er im Alter von 46 Jahren das Latein-Abitur ab, um die Bedeutung des Faches für die Schüler zu demonstrieren. Erneut, versteht sich. Mit sehenswertem Ergebnis. Ab 1980 verantwortet er das Innenressort.

Eine Zeitreise

Oberster Verfassungshüter

Seine Zeit in der Politik endet 1987, zumindest vorläufig: Herzog wird zum Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ernannt. Wichtige Entscheidungen zur deutsch-deutschen Vereinigung fallen in seine Amtszeit. Eine "Totalrevision des Grundgesetzes" aufgrund der Einheit, das schließt Herzog aus.

Am 23. Mai 1994 wird Herzog dann zum neuen Bundespräsidenten gewählt und damit Nachfolger von Richard von Weizsäcker (CDU). Der gebürtige Niederbayer gilt als politischer Präsident, der sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. "Unverkrampft und antipompös", so wird er als Staatsoberhaupt beschrieben. 1999 endet Herzogs Amtszeit als Bundespräsident. Erneut will er sich nicht zur Wahl stellen. Er betätigt sich publizistisch, moderiert eine Sendung im Bayerischen Fernsehen. Einen kurzen Abstecher zurück in die Parteipolitik wagt Herzog 2003, als Chef der nach ihm benannten Kommission. Das Gremium erarbeitet Vorschläge, wie man die deutschen Sozialsysteme reformieren könnte.

Was bleibt als politisches Erbe von Roman Herzog, dem siebten deutschen Bundespräsident? Mit Sicherheit der zentrale Satz seiner Ruck-Rede, die er 1997 im Berliner Hotel Adlon hielt: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen."

Der ehemalige Bundespräsident lebte zuletzt mit seiner zweiten Frau, Alexandra Freifrau von Berlichingen, auf der Götzenburg in Jagsthausen - in Baden-Württemberg, unfern der bayerischen Heimat.