Roaminggebühren in der EU Das bedeutet der Wegfall des Roamings für Verbraucher

Noch am Strand liegend mussten sich bislang nicht wenige Urlauber bereits Sorgen um die nächste, oftmals saftige Handy-Abrechnung machen. Wegen der hohen Zusatzkosten, die man für Telefonate mit der heimischen SIM-Karte im EU-Ausland zu zahlen hatte. Diese Roaming-Gebühren fallen nun weg. Oder: So gut wie weg.

"Die EU-Kommission hat das den europäischen Verbrauchern versprochen. Wir sagen mal: Sie hat zu 95 Prozent geliefert." Isabelle Buscke, Verbraucherzentrale Bundesverband

In der Tat muss sich künftig ein deutscher SIM-Karten-Besitzer also beim Telefonieren und SMS-Schreiben im Ausland nicht mehr den Kopf zerbrechen wegen zusätzlicher Gebühren. Doch auch im Urlaub eben diesen Kopf völlig auszuschalten, empfiehlt sich auch wieder nicht. Denn beim Internet-Surfen und Daten-Runterladen wird es zunächst weiter eine Deckelung geben.

Von einem "Wermutstropfen" spricht die Brüsseler Büro-Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv), Isabelle Buscke. Auch wenn deutsche Reisende sicher nicht gleich am ersten Urlaubs-Tag an diese Obergrenze stoßen würden: "Da hat man durchaus Luft und es wird für die meisten Verbraucher sicher eine bequeme Nutzung möglich sein."

EU will Missbrauch der Roaming-Freiheit unterbinden

Gleichzeitig versucht die EU jede Form von Missbrauch auszuschließen: Ganz gewiefte Verbraucher sollen nicht etwa auf die Idee kommen, sich in einem anderen EU-Staat einen Super-Billig-Vertrag zu besorgen, ohne dort je zu leben und dann sozusagen das ganze Jahr über billig zu "roamen". Bereits vor Monaten erklärte der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger, dass das der Fall sei: "Wenn jemand, der seinen Wohnsitz in Frankfurt oder Paris hat, das ganze Jahr mit einer SIM-Karte aus Tallinn telefoniert, aber nie in den baltischen Staaten gewesen war."

Vermuten die Telefon-Anbieter Missbrauch, wird der Nutzer unter Beobachtung gestellt und muss am Ende womöglich doch wieder Zuschläge zahlen. Was aber Otto-Normal-Geschäfts- oder Urlaubsreisende kaum betreffen dürfte. Das komplette Abschmelzen der Roaming-Kosten bedeutet übrigens nicht, so Verbraucherschützerin Buscke, dass damit Gespräche etwa von Deutschland nach Frankreich oder Spanien günstiger würden. "Das ist etwas, was tatsächlich noch in den Roaming-Verordnungen verankert wurde."

Preisverhalten der Telefonanbieter genau im Auge

Immerhin geben sowohl sie als auch EU-Offizielle weitgehend Entwarnung, was den Verdacht angeht, die Telefon-Anbieter könnten versuchen, sich das durch weniger Roaming-Einnahmen das Geld durch Preisaufschläge bei Verträgen anderweitig wiederzuholen. Man werde den Firmen aber weiter ganz genau auf die Finger schauen, heißt es aus der EU-Kommission.

Schließlich purzeln in Nicht-EU-Staaten, wie etwa der Schweiz, die Gebühren nicht so schnell wie in der Europäischen Union. Die Briten kommen als Noch-EU-Mitglied zunächst zwar in den Genuss der völligen Gebühren-Schmelze. Was allerdings nach dem Brexit, also dem Ausstieg aus der Union, passiert, ist völlig offen.