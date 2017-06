Roaming-Gebühren Fast (ab)geschafft

Den Durchbruch und das Ende des Roamings hat der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger im Juni vor zwei Jahren via Tweet gefeiert. Und heute ist es soweit. Die Roaming-Gebühren fallen weg. Jedenfalls ein bisschen.

Das Wichtigste

Ab dem 15. Juni wird telefonieren, SMS und im Netz surfen im EU-Ausland billiger. Die Services kosten dann im Ausland genau so viel wie zu Hause.

Wo fallen die Gebühren weg?

Die Regelung gilt für alle 28 EU-Staaten, derzeit also auch für Großbritannien. Wenig später fallen auch in Norwegen, Island und Liechtenstein die Gebühren weg. In der Schweiz, auf den britischen Kanalinseln oder im Fürstentum Monaco ändert sich nichts – Telefonieren & co bleibt gleich teuer.

Wo lauern Fallen?

Wer von Kreuzfahrtschiffen oder Fähren daheim anrufen will, zahlt schnell sieben Euro pro Minute. Denn die europäischen Gewässer sind nicht vom Wegfall der Roaming-Gebühren betroffen.

Außerdem behalten sich die Mobilfunk-Anbieter vor, eine Obergrenze für die Internetznutzung festzulegen. Das heißt: wer zu viel surft und damit zu viel Datenvolumen verbraucht, wird gedrosselt und muss je nach Anbieter einen Aufschlag zahlen.

Was Verbraucherschützer raten

"Wer einen bestehenden Vertrag mit Auslandspaketen hat, sollte sich beim Mobilfunkanbieter informieren, ob die gebuchten Datenpakete wegfallen und man gegebenenfalls einen Nachlass bekommt. Wer nicht im EU-Ausland unterwegs ist, sollte über die Zubuchung von Datenpaketen nachdenken." Katharina Grasl, Verbraucherzentrale Bayern

Was hat es mit der "Fair Use"-Regel auf sich?

Mal schnell einen tschechischen Vertrag besorgen und mit dem günstig in Deutschland telefonieren? Genau das wollen die Mobilfunkanbieter verhindern: Sie können das Verhalten der letzten vier Monate beobachten. Wenn der Nutzer zu oft oder ausschließlich ausländische Mobilfunkdienste zuhause genutzt hat, kann der Anbieter Aufschläge erheben. Gerade bei Neuverträgen lohnt sich in Sachen „Fair-Use“-Policy der Blick ins Vertrags-Kleingedruckte.

Fazit: Telefonieren und Surfen im EU-Ausland wird insgesamt günstiger – es ist allerdings ein "Ja, aber"-Durchbruch.