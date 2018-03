"Rechtliche Konventionen wurden missachtet" Riedberger Horn: LBV droht mit Klage gegen Änderung des Alpenplans

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) will juristisch gegen die heute in Kraft getretene Änderung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) vorgehen. Die Änderung des Alpenplans am Riedberger Horn sei ein schwerer Schlag für den Naturschutz.

Von: Nikolaus Unkhür