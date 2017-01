Survival in der Rhön Wenn es Maden zum Mittagessen gibt

Von Berufs wegen ist Walter Lauer IT-Administrator. In seiner Freizeit ist er aber deutlich extremer unterwegs und sucht gezielt das Abenteuer. Sein Wissen gibt der 59-Jährige Survival-Trainer gerne weiter. Diesmal geht es mit drei Freunden auf Fatbikes - für den Schnee konzipierte Mountainbikes mit extrem breiten Reifen - in die Rhön und die ist rau.

Mit der Axt auf Madenjagd

Zuerst gilt es sich auszurüsten. Daunenjacke, Erste-Hilfe-Set, Schneeschaufel und ein paar Grundnahrungsmittel, den Rest wollen die vier in der Natur suchen und werden ihn hoffentlich auch finden. Gut zehn Kilo Gepäck müssen die nächsten zwei Tage pro Fahrrad mitrollen. Und dann eine Nacht unterm Sternenhimmel – minus 14 Grad sind angekündigt.

"Man kann niemandem zu so einer Tour überreden, so was muss von den Leuten selbst kommen, weil es muss den Leuten Spaß machen. Jedem muss bewusst sein, dass man da auch sich ein Stück weit reduzieren muss." Walter Lauter

Vor allem sollte man keine zu hohen Ansprüche an das Essen legen. Wer sich nicht zu schnell ekelt hat hier einen klaren Vorteil. Was damit gemeint ist, merken die Mitreisenden als einer von ihnen Lauter auf eine Axt hinweist, denn die ist nicht nur für das Hacken von Brennholz da.

"Perfekt, dann werden wir in abgestorbenen Bäumen ein paar Maden finden und ein ordentliches Lagerfeuer machen." Walter Lauter

Maden in abgestorbenen Bäumen finden? Was für den Survival Trainer Walter Lauter als Delikatesse durchgeht, klingt für die drei Teilnehmer der Tour noch sehr befremdlich. Vor allem Bernadette verdreht die Augen, die 48-Jährige ist Vegetarierin.

"Na linker Fuß, wie geht es Dir?"

Eine Stunde später beginnt die Tour auf gut 900 Metern auf dem Kreuzberg in der Rhön. Die Reifen wühlen sich durch 30 Zentimeter hohen Schnee. Jetzt bloß nicht überanstrengen! Denn wer stark schwitzt, kühlt auch aus. Gegen aufkommende Wehwehchen empfiehlt Walter Lauter einfach die Psyche auszutricksen:

"Beispielsweise das rechte Knie zwickt ein bisschen. Dann geht man einfach in Gedanken seine ganzen Körperteile symmetrisch durch, na linker Fuß wie geht es Dir, rechter Fuß, wie geht´s Dir? Und wenn man dann ein zwei Minuten verbracht hat, seine ganzen Körperteile abzufragen, dann merkt man eigentlich, dass ja noch alle Körperteile gut funktionieren. Man holt sich ins Unterbewusstsein positive Gedanken und fühlt sich dann einfach nach zwei Minuten ein bisschen wohler." Walter Lauter

Lauter radelt 15 Tausend Kilometer im Jahr. Seine härteste Tour ging fern jeglicher Zivilisation bei minus 30 Grad durch Norwegen. Er weiß, was Hunger bedeutet und zeigt den Teilnehmern, wie sie sich mit Kleinigkeiten vom Wegrand über Wasser halten können. Sie steigen ab und essen die gefrorenen Hagebutten direkt vom Strauch. Anschließend puhlen sie Eicheln aus dem eisigen Boden; die gibt es zum Abendessen. Am Ende knien die drei Männer um einen abgestorbenen Baumstumpf und schlagen wie im Dschungelcamp wild mit der Axt darauf ein. Denn die einzige Frau und Vegetarierin im Team hat einen Entschluss gefasst hat:

"Ich probier ne Made, weil ich wollte schon immer mal eine probieren. [...] Die schmeckt gut, die schmeckt richtig gut." Bernadette

15 Uhr - Zeit das Nachtlager aufzuschlagen.

In Oberweißenbrunn am Fuße des Himmeldunkbergs werden die vier an einer windgeschützten Stelle fündig. Hier liegt ein halber Meter Schnee. Jetzt ist ein Lagerfeuer das Wichtigste. Während die Männer eine Fläche freischaufeln, sammelt Walter mit Bernadette schon mal Rinde und trockene, feine Äste von Nadelbäumen. Sie friert und stopft sich das Laub in ihre Brusttaschen. Beim Feuer machen setzt Walter noch eins drauf: Neben dem Feuerstein zieht er einen Tampon heraus.

"Wenn man keinen Zunder unterwegs findet, macht´s auch Sinn vielleicht von daheim ein bisschen Zunder mitzunehmen. Am besten eignet sich da so ein Tampon dafür, weil hier hat man unendlich viel feine Watte die man rauszupfeln kann. Diese Kombination heißt im Fachjargon auch Damenfeuerzeug!" Walter Lauter

So langsam macht sich der Hunger bemerkbar. Endlich kommen die gesammelten Eicheln zum Einsatz. Damit die Bitterstoffe rausgehen, kocht Bernadette die geschälten Eicheln eine halbe Stunde. Anschließend zermahlen und mit Baumflechten, etwas mitgebrachtem Mehl und Salz verrühren. Fertig ist der Stockbrotteig, und der macht satt. 100 Gramm Eicheln haben rund 500 Kilokalorien - so viel wie eine Tafel Schokolade. Um 20 Uhr wollen alle nur noch eins: Schlafen! Bei minus 14 Grad kommen die ausgezogenen Schuhe mit in den Daunenschlafsack, damit sie schlichtweg nicht einfrieren.

"Ich freu mich jetzt total auf ein schönes heißes Bad."

7 Uhr, der nächste Tag beginnt. Walter Lauter weckt die schlafende Truppe. Es gibt Kaffee, aus Eicheln natürlich.

"Die Nacht war stressfreier als gedacht. Der Rauch steckt komplett in den Klamotten und deshalb freu ich mich jetzt total auf ein schönes heißes Bad." Bernadette

Holzmaden zum Mittagessen, Kaffee aus Eicheln und bis zu minus 14 Grad Kälte. Die Teilnehmer waren wirklich gefordert, aber es hat sich gelohnt. Alle sind sich einig, es war eine richtig tolle Erfahrung, man hat sich richtig gespürt. Was für ein Abenteuer!