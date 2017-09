Rhetorik im Wahlkampf Welcher Kandidat ist der beste Redner?

Sammy Stauch von der Deutschen Rednerschule in Berlin trainiert Manager und Politiker. Im Wahlkampf beschäftige er sich für BR24 mit den rhetorischen Fähigkeiten der Spitzenkandidaten - einer aus jeder chancenreichen Partei. Insgesamt ist er ganz zufrieden. Die Ausnahme: ausgerechnet die Kanzlerin.

Angela Merkel (CDU) ist für Stauch die "Meisterin des Relativierens". Sie schwäche eigene Aussagen oft sofort wieder ab oder widerspreche sich selbst. "Dadurch macht sie sich natürlich auch unangreifbar", sagt der Experte.

Oft seien Merkels Reden auch unlogisch, zum Beispiel, wenn sie erst sagt: "Die EU soll sich auf innere und äußere Sicherheit konzentrieren" - um nur Sekunden später nachzuschieben, die EU müsse sich auf "Digitalisierung, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit" konzentrieren. "Das ist doch dann keine Konzentration mehr", bemängelt Stauch.

Er wirft Merkel vor, die "guten Sitten des Argumentierens" mit Füßen zu treten. Außerdem: Manchmal verstehe selbst er als Rhetorik-Experte nicht, was die Kanzlerin mit ihren Formulierungen eigentlich sagen will, etwa mit dieser: "Städte und Gemeinden, in denen Leben gelebt wird".

"Also: Wenn Leben nicht gelebt wird, dann ist das eine ziemlich unlebendige Geschichte. Was meint sie damit?" Sammy Stauch

Kanzlerin verkündet Selbstverständlichkeiten

Ebenfalls ein immer wiederkehrendes Problem bei Merkels Reden: Sie verkünde gern Selbstverständlichkeiten wie diese: "Wir wollen auch in Zukunft, dass Regeln beachtet werden." Wer würde da widersprechen, fragt sich Stauch.

Bleibt die Frage: Warum ist Merkel trotzdem so erfolgreich? Sie sei eben die "personifizierte Sachlichkeit", sagt Stauch. Auch die Raute, die sie mit ihren Händen bildet, passe zu diesem Image.

"Die Raute ist ein Symbol dafür, dass sie in sich ruht, dass sie moderiert, ausgleichend wirkt. Gleichzeitig ist sie mimisch und gestisch sehr reduziert, das unterstreicht ihre Sachlichkeit. Und das ist vielleicht der Grund dafür, dass viele Leute da draußen sagen: Ja, meine Probleme sind bei 'Mutti' gut aufgehoben." Sammy Stauch

Merkels SPD-Herausforderer Martin Schulz hat den Rhetorik-Experten mehr überzeugt. Schulz sei "im Grunde genommen ein klasse Redner", findet Stauch: Er mache klare Aussagen, bleibe immer auf der Ebene des Normalsprachlichen, so dass man ihm immer folgen könne, er bringe viele konkrete Beispielen und Anekdoten.

"Er gewährt - und das ist ganz wichtig - Einblicke in sein Privatleben. Er erzählt aus seiner Kindheit, seiner Jugend, seinem Leben - und das ermöglicht dem Zuschauer, seine Werte, Normen und Einstellungen zu verfolgen. Man kann als Zuschauer nachverfolgen: Warum tickt der Mensch so und warum redet er so?" Sammy Stauch

Trotzdem sieht Stauch bei Schulz ein Problem: Seine Partei habe in den letzten 20 Jahren fast immer mitregiert. Das mache Schulz' Kritik an Missständen weniger glaubwürdig. Daher ist er für Stauch "der große Rhetoriker zum falschen Zeitpunkt".

Die Spitzenkandidaten der "kleinen" Parteien sind größtenteils starke Redner. Sahra Wagenknecht von der Linken etwa - für Stauch eine "intellektuelle Kämpferin". Sie rede sehr frei, halte den Kontakt zum Publikum und schaffe es, selbst komplizierte Schachtelsätze sinnvoll zu beenden. "Was noch dazu kommt, ist, dass sie sich toll echauffieren kann", sagt Stauch. "Das wirkt bei ihr nicht aufgesetzt."

Manchmal glänze sie durch starke, bildhafte Zuspitzungen, etwa wenn sie sage: "Politikwechsel, das heißt doch nicht Raute oder Zottelbart im Kanzleramt!" Dann aber sei sie wieder zu verkopft. Das ist die einzige Kritik, die Stauch an Wagenknecht übt.

"Wenn sie zum Beispiel sagt: 'Der Neoliberalismus, das ist der Vater der autoritären Reaktion einschließlich der neo-faschistischen Ableger'. Das mag stimmen oder nicht stimmen. Ich weiß nur nicht, ob sehr viele Leute damit etwas anfangen können." Sammy Stauch

Die größten Fortschritte sieht Sammy Stauch bei Cem Özdemir von den Grünen. Der sei schon immer ein guter Redner gewesen, früher aber "mit angezogener Handbremse" unterwegs. In diesem Wahlkampf, insbesondere auf dem Parteitag der Grünen, sei er aber zum temperamentvollsten Rhetoriker geworden. "Das war sensationell, das war geradezu ein Feuerwerk", findet Stauch. Özdemir überzeuge durch variable Mimik und Gestik.

"Man kann ihm sehr leicht folgen, zum Beispiel, wenn er sagt: 'Das Eis in der Arktis interessiert es nicht, ob es wegen amerikanischer Blödheit schmilzt oder wegen deutscher Trägheit. Wer da seine Hoffnung allein auf Angela Merkel setzt, sollte sich eine Schwimmweste kaufen.' Das ist klasse!" Sammy Stauch

Ebenfalls einen guten Körpereinsatz bescheinigt der Experte dem Spitzenkandidaten der CSU, Joachim Herrmann. Mal drehe er sich mit der Schulter zum Publikum, dann stecke er die Hand in die Hosentasche, das komme sehr lässig rüber. "Er ist gar nicht mal so verkehrt in dem, was er da hinter dem Rednerpult produziert", sagt Stauch.

Herrmann könne auch laut und leise, rede mal dynamisch, dann wieder reflektierend. Das Problem: Für Stauch arbeitet der CSU-Kandidat mit zu vielen Floskeln und Belanglosigkeiten, zum Beispiel: "Wir tun was", "Es ist eine Frage der politischen Führung, wie es hier aussieht", "Etwas tun für die Sicherheit der Menschen, dafür stehen CDU und CSU"

"Das kommt mir vor als wäre es aus einem Redefließband. Das finde ich langweilig. Deswegen bleibt er trotzdem blass." Sammy Stauch

Als "sehr starke Rednerin" bezeichnet Stauch die Spitzenkandidatin der AfD, Alice Weidel. "Sie gestaltet Reden sehr dialogisch", sagt er. Sie stelle rhetorische Fragen, lade das Publikum zu Gedankenspielen ein, fördere das Zusammengehörigkeitsgefühl im Publikum. Auch könne sie mit Humor und Sarkasmus gut umgehen. "Sie flirtet geradezu mit dem Publikum", so Stauch.

Trotzdem habe er bei Weidels Reden ein ungutes Gefühl - und zwar, weil ihre Reden "monothematisch" seien. Ihr Auftritt auf dem AfD-Parteitag sei eine "Aneinanderreihung von Parolen" gewesen. Weidel sei nicht auf die Idee gekommen, echte Argumente aufzubauen, um dann zu einem Fazit zu kommen.

"Egal, über was sie redet - ob über Außenpolitik, innere Sicherheit oder Sozialpolitik -, unter dem Strich kommt immer heraus: Es ist der böse Flüchtling, der daran schuld ist." Sammy Stauch

Nichts zu kritisieren hat Stauch an der Rhetorik des FDP-Spitzenkandidaten Christian Lindner. "Er ist mit Abstand der beste politische Redner, den wir in Deutschland haben", findet Stauch. Lindner habe das perfekte Sprechtempo, könne nachdenklich sprechen, aber auch energisch explodieren. Außerdem moderiere er seine Argumentationslinien durch, gebe Einblicke in seine Vita, wodurch der Zuhörer nachvollziehen könne, warum Lindner so rede.

"Er arbeitet - und da ist er allein auf weiter Flur - viel mit Ironie, womit die meisten Spitzenpolitiker nicht viel am Hut haben." Sammy Stauch

Insgesamt ist Stauch mit den rhetorischen Leistungen der meisten Spitzenkandidaten zufrieden. An ihren Reden kann es also nicht liegen, dass manche den Wahlkampf langweilig finden.