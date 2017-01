Lawinenunglück in Italien Kontakt zu zwei weiteren Überlebenden

Mindestens fünf Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, so die offiziellen Angaben. Zwei weitere Menschen seien entdeckt worden, konnten aber noch nicht gerettet werden, so berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Im Moment sind über 135 Helfer im Einsatz.

Hoffnung auf weitere Überlebende

Nach Angaben der Helfer vor Ort gibt es möglicherweise auch vier Tage nach dem Unglück noch weitere Überlebende. Noch immer ist unklar, wie viel Menschen sich in dem Hotel aufgehalten haben. Die Retter gehen von 25 bis 30 aus. Zu den Vermissten zählen Gäste des Hotels, Angestellte sowie Personen, die im Gebäude waren, auch wenn sie dort nicht übernachtet hatten. Zwei Hubschrauber sind ständig in dem schwer zugänglichen Gelände im Einsatz.

Es bestehe hohe Lawinengefahr in der Gegend, hieß es. Experten sind im Einsatz, um die Gefährlichkeit der Lage zu prüfen. Das Militär machte unterdessen die Straßen zum Hotel wieder befahrbar. Die Arbeit wird durch schlechtes Wetter erschwert, denn am Gran Sasso Massiv hat es wieder begonnen zu schneien.

Flüchtlinge aus Afrika helfen bei Suche

Asylbewerber aus Senegal und Guinea helfen bei der Suche der Verschütteten. Die Afrikaner sind bereits seit zwei Jahren freiwillige Helfer des Roten Kreuzes. Nun werde ein Zelt errichtet, in dem die Rettungskräfte sich ausruhen und kochen könnten. Im Moment werde vor Ort in 14-Stunden-Schichten gearbeitet, um noch weitere Menschen retten zu können.

Die Lage ist schwierig

Verzweifelt suchen die Rettungskräfte nach Überlebenden

Ein Lawine wurde am Donnerstag nach mehreren Erdstößen ausgelöst und überrollte das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano auf 1.200 Metern Höhe. Es befindet sich am Fuß des Bergmassivs Gran Sasso. Zwei Männer, die auf dem Weg zu ihren Autos waren, konnten sich aus den Schneemassen befreien und so die Rettungskräfte alarmieren. Darunter befand sich ein 38-jähriger Koch. Seine Frau und seine sechs und acht Jahre alten Kinder konnten ebenfalls gerettet werden. In dem Gebiet hatte es vor dem Unglück seit Tagen geschneit. Die Gäste sollten nach den vier schweren Erdbeben am Mittwoch abreisen. Sie hatten bereits ausgecheckt und warteten auf ein Fahrzeug. Dies kam aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Dann löste sich die Lawine und schob das Hotel rund zehn Meter in die Tiefe. Die ersten Retter kämpften sich auf Skiern vor.

Italien wird zum Krisengebiet

Die Situation am 19.01.2017

Mittelitalien wird seit fünf Monaten immer wieder von starken Erdbeben heimgesucht. 30 Millionen Euro Notstandshilfe stellte Italiens Regierung unter Paolo Gentiloni am Freitag für Hilfsmaßnahmen nach der Erdbebenserie und den schweren Schneefällen in vier mittelitalienischen Regionen zur Verfügung. Betroffen sind die Abruzzen, Marken, Umbrien und Latium. Der Betrag fließt in den Fonds für nationale Notstandssituationen, der nach dem Erdbeben in Amatrice im August eingerichtet worden war, teilte der Ministerrat mit.