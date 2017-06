Expertengespräch zu Dieselverboten "Euro-6-Diesel sind besonders schmutzig"

München erwägt flächendeckende Fahrverbote für einen Großteil der Dieselfahrzeuge. "Gut so", meint Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe im BR-Interview - aber es sollten alle Dieselfahrzeuge betroffen sein.

Die genauen Daten sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber anscheinend sind sie höchst beunruhigend: Die Rede ist von einer neuen Studie zur Luftbelastung in München. Es geht um das giftige Stickstoffdioxid. Laut Süddeutscher Zeitung wird der von der EU zugelassene Mittelwert nicht nur am Mittleren Ring und an vielbefahrenen Einfahrtsstraßen regelmäßig überschritten, sondern auch weit jenseits davon.

Nach Stuttgart erwägt nun auch München ein flächendeckendes Fahrverbot für einen Großteil der Dieselfahrzeuge. In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es derzeit knapp 300.000 Diesel. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, fordert im Exklusiv-Interview mit der BR-Radiowelt ein generelles Fahrverbot für alle Diesel, insbesondere auch für Fahrzeuge mit Euro-6-Norm. Offenbar wollte München sie vom Fahrverbot ausnehmen.

Die Ankündigung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, über Dieselfahrverbote in München nachzudenken, begrüßte Jürgen Resch. Allerdings mahnte er an, dabei auch Fahrverbote für Fahrzeuge mit Dieselmotoren nach Euronorm 6 mitzubedenken.

"Die Messwerte werden alles schlagen, was bisher gemessen wurde"

Die Deutsche Umwelthilfe will in den kommenden Tagen neue Messwerte veröffentlichen, die belegen, dass auch Autos mit Dieselmotoren nach Euronorm 6 im Straßenverkehr "ganz besonders schmutzig" seien.