Gewerkschaftstag in Deggendorf "Rente muss zum Leben reichen"

Im Zeichen der Rente stand der 10. Niederbayerische Gewerkschaftstag, der heute in Deggendorf stattfand. Der Bundesvorsitzende des DGB, Hoffmann, forderte einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Rund 1.000 Menschen protestierten gegen drohende Armut im Alter.

Es könne nicht sein, dass immer mehr Menschen in Deutschland nicht mehr von ihrer Rente leben können, so der Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann: "Rente muss für ein würdiges Leben reichen. Wir brauchen eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus, damit wir nicht auf 42 Prozent absinken." In einem nächsten Schritt sei es vielmehr nötig, das Rentenniveau auf etwa 50 Prozent anzuheben.

Vor Beginn der Kundgebung in der Stadthalle beteiligte sich der DGB-Bundesvorsitzende auch an einem Protestzug durch die Deggendorfer Innenstadt. Rund 1.000 Menschen zogen unter dem Motto "Rente muss zum Leben reichen" mit Transparenten und Trillerpfeifen durch die Innenstadt.

Immer mehr Altersarmut in Bayern

Nach Angaben des bayerischen DGB-Chef Matthias Jena steigt auch in Bayern die Zahl der Menschen, die in Altersarmut leben. Das Verhältnis von Rentnern und Beitragszahlern stimme nicht mehr. Die Folgen: ein sinkendes Rentenniveau und steigende Rentenbeiträge.

Der DGB-Bundesvorsitzende Hoffmann kündigte eine Kampagne an, mit der die Rentenpolitik zu einem der zentralen Themen im anstehenden Bundestagswahlkampf gemacht werden soll.