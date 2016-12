Waffenbehörden sind aktiv Ermittlungen gegen sogenannte Reichsbürger laufen

Es ist ein kleines Häufchen von Personen, das sich da Anfang Dezember im Münchner Olympiapark versammelt hat, um einen Staat zu gründen, den es eigentlich ja schon seit mehr als 200 Jahren gibt.

"Gründungsurkunde Staat Bayern: Paragraph 1. Heute, am 9.12.2016 erfolgt hiermit die Ausrufung und Einsetzung der verfassungsgebenden Versammlung. Die Ausrufung und Einsetzung wird mit diesem Deskret [sic!] Nummer eins und dem Gesetz Nummer eins bekannt gegeben." Ein sogenannter Reichsbürger

Auf dem Internet-Video wirken die neun Frauen und Männer, die meisten im fortgeschrittenen Alter, ziemlich harmlos. In Oberbayern sind viele sogenannte Reichsbürger, Selbstverwalter oder Germaniten aktiv. Nach Angaben aus dem bayerischen Innenministerium sind es derzeit über 700.

Reichsbürger in Bayern

Intensive Ermittlungen bei Reichsbürgern

Aber nicht alle sind so friedlich wie das kleine Grüppchen, das seinen eigenen Staat Bayern ausgerufen hat. Denn von den 700 oberbayerischen Reichsbürgern haben etwa 110 eine waffenrechtliche Erlaubnis. Das heißt, sie dürfen Waffen kaufen und besitzen – oder Schreckschusspistolen und Pfefferspray mit sich führen.

Nachdem im Oktober ein Reichsbürger in Georgensgmünd tödliche Schüsse auf einen Polizisten abfeuerte, sind die Behörden hellhörig geworden – und prüfen nun genau nach: Wer gehört zur Reichsbürgerszene, und wer aus diesem Umfeld besitzt Waffen. Die Ermittlungen sind intensiv, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann:

"Das läuft in der Regel so, dass die Waffenbehörden, das heißt die Landratsämter und kreisfreie Städte mitteilen, wer Reichsbürger ist und von wem wir aufgrund des nationalen Waffenregisters ausgehen, dass er über Waffen verfügt." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

In Bayern sind die Waffenbehörden bei den Landratsämter und kreisfreien Städten angesiedelt. Derzeit werden in den Amtsstuben bayerischer Landratsämter Verwaltungsvorgänge gewälzt und alte Akten ausgewertet – denn es ist nicht einfach, einem Waffenbesitzer nachzuweisen, dass dieser tatsächlich die Ideologie der Reichsbürger teilt. Als Indiz gelten etwa abstruse Schreiben an staatliche Stellen und Ämter – wie etwa die Weigerung, Müllgebühren oder Hundesteuer zu zahlen, weil die Bundesrepublik kein Staat, sondern eine GmbH sei.

Der mutmaßliche Todesschütze von Georgensgmünd etwa hatte sein Grundstück zum eigenen Staat erklärt und versucht, seinen Personalausweis zurück zu geben. Passbehörden, Landratsämter und die Polizei müssen sich untereinander abstimmen, um den Reichsbürgern in Bayern auf die Spur zu kommen.

Reichsbürger in den Regionen

In Mittelfranken sind es nach aktuellen Zahlen mehr als 220; 40 von ihnen besitzen Waffen, wie die Regierung von Mittelfranken mitteilt, in Schwaben leben nach Auskunft der schwäbischen Landratsämter 235 Reichsbürger, 21 von ihnen haben eine waffenrechtliche Erlaubnis. Erst in der vergangenen Woche waren bei der Durchsuchung einer Wohnung eines Reichsbürgers in Augsburg Waffen gefunden worden. In Unterfranken weiß man von knapp 90 Reichsbürgern – das Landratsamt Aschaffenburg etwa hat drei Selbstverwalter ermittelt, die eine Waffenbesitzkarte haben – hier wird derzeit geprüft, ob ein Widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnis in Frage kommt, wie es aus dem Landratsamt hieß. Bei einer vierten Person ist ein solcher Widerruf bereits ausgesprochen worden.

Anhörungsverfahren für Reichsbürger

Viele der Waffenbesitzer unter den Reichsbürger werden in der nächsten Zeit Post von den Waffenbehörden bekommen, sagt Innenminister Herrmann.

"Dort gibt es ein Anhörungsverfahren, es steht der Verdacht im Raum, dass er nicht über die Zuverlässigkeit verfügt, die zum Führen einer Waffe notwendig ist, dann kann sich der Betroffene äußern, dass er gar nicht dazugehört oder dass es bei ihm ganz anders ist, und dann entscheidet die Waffenbehörde, ob es zum Entzug der Waffenerlaubnis und zur Beschlagnahme der Waffen geht." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Bislang haben die bayerischen Landratsämter, die kreisfreien Städte und die Polizei etwa 290 sogenannte Reichsbürger ermittelt, die im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind – insgesamt sind es wohl fast 1750. Allerdings konnten und wollten nicht alle Landratsämter bereits konkrete Zahlen nennen – denn die können sich während der Ermittlungen noch ändern.