Razzien in mehreren Bundesländern Reichsbürger im Fokus der Fahnder

Die Reichsbürger nennen sich selbst "Bundesstaat Bayern". Als Zentrale dient ein Einfamilienhaus in Pliening im Landkreis Ebersberg. Dort sowie an 14 weiteren Adressen in Bayern, Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden Objekte durchsucht. Der selbsterannte Bundesstaat Bayern hatte sich Ende 2015 gegründet und trat inzwischen dem sogenannten Freistaat Preußen bei.

Vorwurf der Urkundenfälschung

Die Staatsanwaltschaft München Zwei (Land) ermittelt gegen sieben Personen wegen banden- und gewerbsmäßig begangener Urkundenfälschung. Es geht um die Herstellung und den Verkauf amtlicher Dokumente wie Führerscheine oder Staatsangehörigkeitsausweise.

250 Beamte beteiligt

Reichsbürger in Deutschland, Stand 12/2016

Neben Objekten in Bayern würden auch zwei Wohnungen und Geschäftsräume in Rheinland-Pfalz sowie ein Objekt in Baden-Württemberg durchsucht, ergänzte ein Sprecher der Polizei. An den Razzien seien an die 250 Beamte, darunter auch Spezialeinheiten, beteiligt. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

Etwa 1.700 Reichsbürger in Bayern

Angenommene Anzahl von Reichsbürgern in Bayern

In Oberbayern gibt es nach Angaben aus dem Innenministerium rund 700 Reichsbürger, davon besitzen etwa 110 eine waffenrechtliche Erlaubnis. In ganz Bayern leben etwa 1.700 Reichsbürger, von denen etwa 340 Waffen besitzen.