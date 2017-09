Reichsbürgerprozess Trägt die Polizei die Schuld?

Ein Polizist stirbt durch die Schüsse von Wolfgang P. später im Krankenhaus, weitere werden verletzt. Die Tat im mittelfränkischen Georgensgmünd im Oktober vergangenen Jahres hat die Szene der "Reichsbürger" in den Fokus gerückt. Der Verfassungsschutz geht inzwischen davon aus, dass in Bayern 3.000 Reichsbürger leben – gut 200 von ihnen besitzen eine Waffe oder Waffenerlaubnis. Die Reichsbürgerszene erkennt den Staat und die Gesetze nicht an und gerät dadurch immer wieder in Konflikt mit den Behörden, wie Wolfgang P. - der "Reichsbürger von Georgensgmünd".

Um sein Haus hat Wolfgang P. eine gelbe Linie gezogen – sein Staatsterritorium, wie er es selbst nennt. Der 49 Jährige hatte immer wieder Ärger mit Behörden, zahlte seine Schulden nicht, gab seinen Personalausweis zurück. Auch vor Gericht machte er in dieser Woche keine Angaben zu seinen Personalien: „Der Mensch Wolfgang“ sei erschienen, sagte er der Vorsitzenden Richterin. Auch wenn die Kammer den Gerichtssaal betritt, bleibt der Angeklagte sitzen. Doch das Gericht lässt sich davon nicht beeindrucken.

"Also zunächst zeigt er ja nur wenig Respekt dadurch, dass er nicht aufsteht. Das Gericht hat hier eine Aufgabe, nämlich letztendlich zu klären, was tatsächlich damals passiert ist und darauf wird sich das Gericht konzentrieren. Das Gericht fühlt sich durch das Verhalten des Angeklagten nicht provoziert. Am ersten Tag hat das Gericht nicht einmal wahrgenommen, dass er nicht aufgestanden ist." Friedrich Weitner, Gerichtssprecher

Die Ermittlungsbehörde wirft dem 49 Jährigen „sogenannten Reichsbürger“ Mord und versuchten Mord vor. Gut 30 schwer bewaffnete Polizeibeamte eines Spezialeinsatzkommandos stürmten im Oktober vergangenen Jahres gegen 6 Uhr morgens die Wohnung des Mannes und wollten Schusswaffen, die er legal erworben hatte, nach einem Gerichtsbeschluss beschlagnahmen. Der 49-jährige galt zu diesem Zeitpunkt als nicht mehr zuverlässig. Noch im Treppenhaus eröffnete der Angeklagte das Feuer auf die Beamten – ein junger Beamter wird so schwer getroffen, dass er seinen Verletzungen erlag. Doch die Verteidigerin des Angeklagten, Susanne Koller, kann die Anklage der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehen

"Also einen Mordvorwurf können wir beim besten Willen nicht erkennen, nicht nach Aktenlage. Wie es zu dieser Anklageschrift kommen konnte, muss man offen sagen, ist für uns nach Aktenkenntnis nicht nachvollziehbar." Susanne Koller, Verteidigerin

Der Hobbyjäger sei davon ausgegangen, es handle sich um Einbrecher, sagt seine Verteidigerin und sie wirft der Polizei Versagen vor. Der Tod des Jungen SEK-Beamten hätte verhindert werden können.

"Wenn man den Mann nicht nur eine oder zwei Wochen observiert hätte, hätten sie festgestellt, dass er regelmäßig das Haus verlassen hat. Er hat Kurse gehalten, er ist dreimal die Woche zu bestimmten, festgelegten Zeiten zu seinem Studio gegangen, hat dort Kinderkurse und Selbstverteidigung, Qigong gehalten und hätte jederzeit außen angehalten werden können. Unser Eindruck ist, dass hier diese jungen Leute schlicht und einfach verheizt wurden, mit falschen Informationen in einen Einsatz geschickt wurden, der schief gehen musste. Und der ist, wie ich schon mal sagte, gnadenlos schief gegangen." Susanne Koller, Verteidigerin

Hat also die Polizei Schuld am Tod eines Kollegen? Nein, sagt Hermann Benker, der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er ist verärgert als er hört, was die Verteidigung den Beamten hier vorwirft. Schriftlich teilt er mit:

"Bei Sondereinheiten der Bayerischen Polizei wird niemand verheizt, da alle Einsätze, auch dieser, akribisch geplant, durchgesprochen und auch auch permanent trainiert werden. Ein Restrisiko stellen stets psychisch gestörte Personen dar. Die Anwältin stellt sich mit ihrer unqualifizierten Kritik auf die gleiche Stufe wie der Täter, weil es für sie offensichtlich normal ist, dass jemand frühmorgens mit Schutzweste bekleidet durch geschlossene Türen schießt." Hermann Benker, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

Aufnahmen, die dem BR vorliegen, zeigen den Angeklagten keinesfalls als stets freundlichen und netten Mann, mit dem die Polizei-Beamten hätten in Ruhe reden können, wie es seine Verteidigerin immer wieder betont. In einem Video, das den so genannten Reichsbürger zeigt, als ein Gerichtsvollzieher bei ihm auftauchte, macht deutlich, wie unkooperativ der Mann tatsächlich sein kann.

"Sie stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes in der gültigen Fassung von 1949." Wolfgang P., Angeklagter

Für die Polizei gab es keine andere Möglichkeit als mit bewaffneten Beamten einen Überraschungsmoment zu nutzen – so sieht es auch Alfred Huber, Oberstaatsanwalt in Nürnberg. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass bei der Einsatzplanung Fehler gemacht wurden, sagt er. Während die Verteidigung den massiven Polizeieinsatz als dilettantisch darstellt und davon ausgeht, dass der Tod des jungen Polizisten zu vermeiden gewesen wäre, steht für das Gericht die Tat an sich im Fokus, so Gerichtssprecher Friedrich Weitner

"Es geht ausschließlich um die Frage, hat der Angeklagte hier vorsätzlich und rechtswidrig einen Menschen getötet und hat er Mordmerkmale erfüllt und das ist die Frage, die das Gericht im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht aufklären muss." Friedrich Weitner, Gerichtssprecher

Die Verteidigung des sogenannten Reichsbürgers hat schon jetzt angekündigt, weitere Zeugen laden zu wollen – denn für sie steht fest: Ihr Mandant habe nicht gewusst, dass die Polizei vor der Türe steht – er habe die Rufe "Polizei, Polizei" ebenso wenig gehört wie das angeschaltete Martinshorn eines Polizeifahrzeugs. Alle bisher geladenen Polizeibeamten sagten allerdings aus, dass man die Polizeirufe deutlich gehört habe, was die Anklage der Staatsanwaltschaft stützt. Zwölf Verhandlungstage hat das Gericht insgesamt angesetzt – Mitte September soll weiter verhandelt werden. Frühestens im Oktober wird mit einem Urteil gerechnet.